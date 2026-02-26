Seo In Guk llega a México con su fanmeeting “TWO SIDES”

Conocido por su encanto en pantalla y su voz de oro, Seo In Guk es uno de los artistas más queridos de Corea del Sur y llegará a nuestro país el próximo 24 de marzo, en el marco de una gira internacional que marcará un hito en su carrera. Comenzará en Latinoamérica, lo que reafirma el enorme cariño que el artista tiene por sus fans de habla hispana.

"TWO SIDES": Las dos caras de una estrella

El concepto del fanmeeting busca explorar las dos facetas que han llevado a Seo In Guk a la cima del éxito:

1. Su faceta como actor: Ganador de múltiples premios y protagonista de dramas icónicos.

2. Su faceta como cantante: Recordado por ser el primer ganador del reality Superstar K, con una voz barítona que sigue cautivando.

Los asistentes podrán disfrutar de dinámicas interactivas, contenido exclusivo y momentos musicales que prometen ser inolvidables.

Seo In Guk no es un nombre nuevo en la industria. Antes de ser un actor de talla mundial, fue el primer ganador del reality show de talentos Superstar K en 2009. Su victoria no solo le dio fama instantánea, sino que rompió barreras para los artistas que venían de canales de cable, quienes antes eran ignorados por las grandes televisoras.

Su carrera despegó con el clásico "Reply 1997" y se consolidó con éxitos globales como: "Doom At Your Service", "The Smile Has Left Your Eyes", "Death's Game”, "Shopaholic Louis" y "Café Minamdang".

Seo In Guk también recibió el Premio al Mejor Artista en 2022 en los Premios Asia Artist, el Premio a la Excelencia en Miniserie en los Premios MBC Drama y fue nominado a un Daesang en 2016 por su papel en “Shopping King Louie”.

Además de su visita, el actor está en boca de todos por el estreno de su nueva serie “Un novio por suscripción”, donde compartirá créditos con Jisoo de BLACKPINK este 6 de marzo. También se prepara para su próximo drama con tvN titulado “Tomorrow’s Work”.

Detalles para la venta de boletos:

• Inicio de venta: Viernes 20 de febrero.

• Horario: 12:00 PM (Hora CDMX).

• Plataforma: SuperBoletos.

La cita del fanmeeting es el próximo 24 de marzo de 2026 en el FORO TEAMBRO, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

