¡Tragedia en el modelaje! Muere la modelo Eugenia Montemayor a los 20 años

Eugenia Montemayor González, modelo originaria de Monterrey, murió a sus 20 años. El fallecimiento ocurrido el pasado sábado 21 de febrero, no obstante la noticia se volvió tendencia recientemente debido a la temprana edad de la joven.

Pese a que la joven apenas se iniciaba en las pasarelas, han sido numerosos los mensajes de despedida que se han acumulado en redes sociales, generando reacciones en el ámbito social y académico de Nuevo León.

¿Qué le pasó a Eugenia Montemayor?

Eugenia era hija de Francisco Montemayor y Alana González de Montemayor, y Compartía su hogar con sus hermanas: Alana, Valentina y Galia.

A través de redes sociales, la Universidad de Monterrey (UDEM) confirmó el fallecimiento y lamentó la pérdida de la alumna de la Licenciatura en Mercadotecnia y Estrategia Creativa en dicha institución.

"Elevamos nuestras oraciones por su descanso y acompañamos con cariño a quienes hoy la despiden, deseándoles fortaleza y consuelo en este momento…Que descanse en paz".

Se despidió a la joven el 24 de febrero en una misa celebrada en la parroquia Nuestra Señora Reina de los Ángeles, donde familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós.

Desde su infancia, Eugenia demostró una gran pasión por la moda. Se involucró en desfiles, sesiones fotográficas y trabajó con diversas marcas, lo que le permitió establecerse como una prometedora figura del modelaje, destacándose tanto a nivel local como nacional.

Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer las causas oficiales de su muerte y ha optado por mantener los detalles en el ámbito privado.

