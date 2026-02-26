Adal Ramones lanza nuevo proyecto en solitario tras fallido reencuentro

En medio de la polémica por la cancelación del show ‘Enrollados’, el conductor y comediante Adal Ramones, quien recientemente, participó como conductor principal de La Granja VIP en TV Azteca, sorprendió a sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto individual titulado “Quieren Monólogo”.

La noticia llega justo cuando el fallido reencuentro del elenco de Otro Rollo sigue causando estragos entre los fans que esperaban con ansias este nostálgico reencuentro entre los integrantes del programa de televisión de los noventa.

Adal Ramones presenta ‘Quieren Monólogo’, su nuevo proyecto individual

“Quieren Monólogo” es un cortometraje que forma parte de un proyecto cinematográfico impulsado por la hija del famoso, Paola Ramones, quien estudia cine en Los Ángeles. La historia gira en torno a un monólogo inspirado en el secuestro que sufrió el conductor hace décadas, un episodio que marcó su vida personal y profesional.

La producción mezcla elementos reales con ficción para contar la experiencia desde una perspectiva íntima y emocional. El proyecto busca presentarse en festivales de cine y posteriormente encontrar distribución en plataformas.

Para el público que siguió a Adal Ramones desde los años de Otro Rollo, este nuevo proyecto representa un regreso a su esencia, es decir, el monólogo y la narrativa personal que lo hicieron popular en la televisión mexicana.

¿Por qué se canceló Enrollados?

La gira de Adal Ramones, que prometía reunir a varios integrantes del icónico programa de comedia: Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Roxana Castellanos, fue cancelada de manera definitiva tras semanas de incertidumbre. El propio conductor confirmó que el proyecto enfrentó problemas logísticos, fallas en la promoción y desacuerdos con las empresas organizadoras.

Además, algunos integrantes del elenco manifestaron irregularidades en la producción y falta de comunicación sobre fechas y contratos, lo que terminó por fracturar el proyecto antes de que llegara a los escenarios.

La cancelación generó polémica entre fans y dentro del propio equipo del show, especialmente porque el espectáculo había sido anunciado como un reencuentro muy esperado por quienes crecieron viendo el programa.

¿Cuándo secuestraron a Adal Ramones?

Adal Ramones apuesta por el formato que lo hizo famoso, para relatar uno de los sucesos más dramáticos de su vida: su secuestro. El conductor fue secuestrado en 1998 cuando fue interceptado al llegar a su domicilio en la CDMX.

De acuerdo con su relato, el famoso permaneció siete días maniatado y con los ojos vendados dentro de un armario. Posteriormente, fue liberado tras negociaciones en las que intervino Memo del Bosque.

En ese momento, el público no se enteró de lo sucedido, porque se transmitió un programa grabado el martes de Otro Rollo.

