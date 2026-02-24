Confirman la muerte de Héctor Zamorano, ex alumno de La Academia; esto se sabe

El mundo del espectáculo en México está de luto. Este martes 24 de febrero de 2026 se confirmó la muerte de Héctor Zamorano, ex alumno de La Academia, noticia que rápidamente generó reacciones entre fans y excompañeros del famoso reality musical de TV Azteca.

El cantante, recordado por formar parte de la primera generación del programa, falleció a los 47 años, lo que provocó conmoción entre seguidores del show que marcó a toda una generación en la televisión mexicana.

Reportan la muerte de Héctor Zamorano, ex alumno de La Academia

Este martes 24 de febrero, los conductores de Ventaneando dieron a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de Héctor Zamorano, quien formó parte de la familia de La Academia.

“No quería hablar, ni compartir; hace un año lo buscamos para una entrevista (...) Era un muchacho guapo, talentoso, nos enteramos de que falleció. Tenía problemas de depresión y se negó a platicar con nosotros, pero porque no estaba listo”, contó Pedro Sola.

Héctor Zamorano saltó a la fama en 2002 tras participar en la primera generación de La Academia, uno de los realities musicales más exitosos en México. Aunque fue el primer eliminado del programa, su paso por la televisión lo convirtió en una figura recordada por los seguidores del proyecto.

Con el paso de los años, el cantante continuó ligado a la música y mantuvo contacto con el público a través de redes sociales. Tras conocerse su fallecimiento, varios excompañeros y seguidores expresaron mensajes de despedida y condolencias, lo que convirtió su nombre en tendencia en internet.

A través de sus redes sociales, La Academia envió sus condolencias a la familia del cantante.

¿De qué murió Héctor Zamorano?

Hasta ahora no existe una causa oficial confirmada sobre la muerte de Héctor Zamorano. Sin embargo, se sabe que el cantante falleció en Veracruz, acompañado de su familia, mencionaron que el ex participante del reality enfrentaba problemas de salud desde hace tiempo, entre ellos una enfermedad crónica que habría afectado su estado físico en los últimos años.

Además, en años recientes el propio artista habló públicamente sobre momentos difíciles en su vida, incluyendo episodios de depresión que compartió con sus seguidores en redes sociales.

Por ahora, familiares y amigos han pedido respeto y privacidad mientras continúan las muestras de cariño hacia quien fuera uno de los rostros de la primera generación del famoso reality musical de TV Azteca.

