Él es Jackson Wang, cantante de K-Pop que estará en el Tecate Pa’l Norte 2026

La participación de Jackson Wang en el Tecate Pa’l Norte 2026 es uno de los más esperados por los amantes del K-Pop, género que poco a poco se ha abierto paso en México y cautivado a miles personas.

Jackson Wang se encuentra entre los artistas internacionales que se presentarán en este festival, el cual es considerado como el más importante de Monterrey y espera enamorar al público mexicano junto a The Killers, Halsey y Guns N' Roses.

¿Quién es Jackson Wang?

Jackson Wang es integrante de la boy band GOT7, una de las más destacadas en la escena del K-Pop, que lo hizo alcanzar gran fama. Cada vez es más conocido gracias a su gran carisma, trabajo en solitario, filatropía, colaboración con marcas internacionales y creación de fundaciones a favor de los jóvenes talentosos con pocos recursos.

Nació el 28 de marzo de 1994, en Hong Kong, pero se mudó a Corea del Sur en 2021 para perseguir su sueño de ser un gran cantante. Tras varios años como aprendiz en JYP Entertainment debutó junto a sus compañeros en GOT7 en 2014 y desde entonces se ha convertido en una figura global.

Jackson Wang como solista

Jackson Wang, a través de Team Wang, ha construido su carrera como solista y ha ganado miles de fans con sus álbums Papillon (2017), Mirrors (2019), Magic Man (2022) y Magic Man 2 (2025).

Entre sus canciones más exitosas están las siguientes:

Jackson Wang a cautivado a miles de fans por su carisma y sus canciones durante su carretera como solista.|Getty Images

100 Ways

LMLY (Leave Me Loving You)

Blow

Cruel

Pretty Please (con Galantis)

Papillon

Drive You Home

Bullet to the Heart

Titanic

Jackson Wang ante atleta ahora cantante

Jackson Wang también tuvo una carrera como atleta, pues representó a Hong Kong competencias internacionales de esgrima, sin embargo, su destino cambió al decidir que sería cantante.

Jackson Wang en el Tecate Pa’l Norte 2026

Los fans del K-Pop podrán ver Jackson Wang el próximo 27 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey, es decir que estará entre los artistas que abrirán el Tecate Pa’l Norte 2026.

