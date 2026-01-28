Harry Styles abre dos nuevos conciertos en CDMX: Fechas, precios, venta general y todo lo que debes de saber

inklusion.png Sitio accesible
Harry Styles no se conforma con dos fechas y expande su visita a México; revisa los mapas, costos por sección y la hora exacta de la siguiente preventa y venta.

Harry Styles
Harry Styles se quedará más tiempo en México|Getty Images
Notas,
Pop

Escrito por:  Ximena Ochoa

La fiebre por Harry Styles en México no da tregua. Tras agotarse rápidamente los boletos para las fechas originales, los organizadores confirmaron nuevas fechas para los conciertos del cantante británico en la Ciudad de México (CDMX) como parte de su gira Together, Together Tour, luego de la alta demanda en las primeras dos fechas.

Ahora, el intérprete se presentará también el 4 y 7 de agosto en el Estadio GNP Seguros.

Fechas confirmadas para los conciertos de Harry Styles en México

Hasta el momento, las fechas confirmadas en la Ciudad de México son:

  • 31 de julio de 2026
  • 1 de agosto de 2026
  • 4 de agosto de 2026
  • 7 de agosto de 2026

Como se puede ver, la respuesta de los fans fue inmediata y dejó en claro que el regreso del exintegrante de One Direction es uno de los eventos musicales más esperados de 2026.

¿Cuándo es la venta de boletos para las nuevas fechas?

La venta de boletos se realiza a través de Ticketmaster y contempla distintas etapas. La venta general inicia el 29 de enero a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

De acuerdo al anuncio oficial, las fases de Venta Beyond, Preventa Priority y Preventa Banamex serán este mismo miércoles 28 de enero.

Precios oficiales de los boletos para Harry Styles en CDMX

Los precios publicados aplican también para las nuevas fechas (los cargos por servicio pueden variar) y se distribuyen de la siguiente manera:

  • PIT (Circle, Disco, Square y Kiss): seis mil 547.25 pesos
  • General A: dos mil 579.25 pesos
  • General B: dos mil 579.25 pesos
  • General C: mil 463.25 pesos
  • GNP: cuatro mil 191.25 pesos
  • Verde B: tres mil 987.25 pesos
  • Naranja B: dos mil 827.25 pesos
  • Verde C: dos mil 205.25 pesos
  • Naranja C: mil 91.25 pesos

Es importante mencionar que el montaje del espectáculo contempla cuatro zonas PIT (Circle, Disco, Square y Kiss), todas de pie, además de zonas generales y secciones en gradas: GNP, Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C. También habrá espacios habilitados para personas con discapacidad.

