Harry Styles abre dos nuevos conciertos en CDMX: Fechas, precios, venta general y todo lo que debes de saber

La fiebre por Harry Styles en México no da tregua. Tras agotarse rápidamente los boletos para las fechas originales, los organizadores confirmaron nuevas fechas para los conciertos del cantante británico en la Ciudad de México (CDMX) como parte de su gira Together, Together Tour, luego de la alta demanda en las primeras dos fechas.

Ahora, el intérprete se presentará también el 4 y 7 de agosto en el Estadio GNP Seguros.

Las fechas del 31 de julio & 1 de agosto ya están SOLD OUT en la #PreventaBanamex🖤 ¡Debido a la increíble demanda tenemos nuevas fechas de Harry Styles: Together, Together!#PreventaBanamex: ya disponible

Venta general a partir del 29 de enero pic.twitter.com/GifHutDqOx — Ocesa Pop (@ocesa_pop) January 28, 2026

Fechas confirmadas para los conciertos de Harry Styles en México

Hasta el momento, las fechas confirmadas en la Ciudad de México son:



31 de julio de 2026

de 2026 1 de agosto de 2026

de 2026 4 de agosto de 2026

de 2026 7 de agosto de 2026

Como se puede ver, la respuesta de los fans fue inmediata y dejó en claro que el regreso del exintegrante de One Direction es uno de los eventos musicales más esperados de 2026.

Surgen rumores y especulaciones tras la muerte de Liam Payne ex integrante de One Direction

¿Cuándo es la venta de boletos para las nuevas fechas?

La venta de boletos se realiza a través de Ticketmaster y contempla distintas etapas. La venta general inicia el 29 de enero a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

De acuerdo al anuncio oficial, las fases de Venta Beyond, Preventa Priority y Preventa Banamex serán este mismo miércoles 28 de enero.

Precios oficiales de los boletos para Harry Styles en CDMX

Los precios publicados aplican también para las nuevas fechas (los cargos por servicio pueden variar) y se distribuyen de la siguiente manera:



PIT (Circle, Disco, Square y Kiss) : seis mil 547.25 pesos

: seis mil 547.25 pesos General A : dos mil 579.25 pesos

: dos mil 579.25 pesos General B : dos mil 579.25 pesos

: dos mil 579.25 pesos General C : mil 463.25 pesos

: mil 463.25 pesos GNP : cuatro mil 191.25 pesos

: cuatro mil 191.25 pesos Verde B : tres mil 987.25 pesos

: tres mil 987.25 pesos Naranja B : dos mil 827.25 pesos

: dos mil 827.25 pesos Verde C: dos mil 205.25 pesos

dos mil 205.25 pesos Naranja C: mil 91.25 pesos

Es importante mencionar que el montaje del espectáculo contempla cuatro zonas PIT (Circle, Disco, Square y Kiss), todas de pie, además de zonas generales y secciones en gradas: GNP, Verde B, Naranja B, Verde C y Naranja C. También habrá espacios habilitados para personas con discapacidad.

