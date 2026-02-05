¡"El Rey” regresa! Fecha de estreno en cines y precios de EPiC: Elvis Presley in concert

Elvis Presley es uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial y recientemente el director nominado al Oscar, Baz Luhrmann anunció el lanzamiento en cines del documental sobre "El Rey" y aquí te contamos todos los detalles.

EPiC: Elvis Presley in concert llega a los cines

Hace unas semanas se lanzó el primer avance del filme donde se puede ver a Elvis Presley preparándose para salir al escenario durante su histórica residencia en Las Vegas.

Además, el largometraje cuenta con material de archivo con escenas inéditas que logran hacer viajar en el tiempo a los espectadores. De acuerdo con el director esta producción será una fusión entre documental, homenaje y experiencia inmersiva.

Fecha de estreno en cines y precios

Los fanáticos de "El Rey", podrán disfrutar de EPiC: Elvis Presley in concert a partir del 19 de febrero en Cinemex y Cinépolis en salas IMAX y los precios son los siguientes:

Cinépolis



Adulto: 138 pesos

Niños: 123 pesos

Personas de la tercera edad: 123 pesos

Cinemex



Adulto: 165 pesos

Niños: 149 pesos

¿Quién fue Elvis Presley?

Elvis Presley fue un cantante que cautivó a millones de personas en todo el mundo por su voz y su físico y aunque falleció muy joven, a los 42 años en 1977, su legado continúa. Estas son algunas curiosidades del artista:

Nació en una familia diminuta y vivía en una pequeña casa en un pueblo en Mississippi.

Se crío rodeado de la comunidad negra y absorbió mucho de la cultura y expresividad y destacaba por ser un cantante blanco que interpretaba música negra.

En 1957 lo invitaron al "Show de Ed Sullivan", el más prestigioso de la TV estadounidense, pero los productores prohibieron filmarlo abajo de la cintura por temor a un escándalo por sus sensuales movimientos.

Elvis era naturalmente rubio pero se pintaba el cabello de negro para resaltar sus facciones y sus ojos azules.

Elvis Presley: el hombre que encendió al mundo con el rock and roll

