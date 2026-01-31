El regreso del “Genio de Atlanta": Ye paraliza la Ciudad de México tras dos décadas de ausencia

Después de 20 años Kanye West ,ahora conocido simplemente como Ye, finalmente tuvo su reencuentro con sus fans mexicanos. No fue en cualquier lugar; la Plaza de Toros “La Monumental” fue el escenario donde el artista más escuchado del planeta conectó con su base de fans más fiel en un evento que rozó lo religioso.

Una ceremonia de minimalismo y luz con un sold out de 40,000 personas, la atmósfera estaba cargada de una mezcla de ansiedad y nostalgia. Al apagarse las luces, la Plaza se convirtió en un templo de humo y fuego. Ye apareció bajo una propuesta visual disruptiva: un escenario 360 donde el minimalismo fue el protagonista.

Sin pantallas laterales que distrajeran la atención, el enfoque se centró en una instalación de arte lumínica. La luz en plano nadir creó una sensación etérea, proyectando el reflejo del artista sobre el piso como si estuviera caminando sobre la superficie lunar.

Un setlist para la historia

El viaje sonoro comenzó con los primeros acordes de Heartless, desatando una euforia que no se detendría durante las 34 canciones que conformaron el setlist. Uno de los puntos más altos de la noche fue la aparición de North West. Tras meses de especulaciones y polémicas, ver a padre e hija compartir el escenario envió un mensaje claro sobre la estabilidad del artista en su faceta personal.

El clímax: Lágrimas y pirotecnia

El cierre no pudo ser más épico. Las notas de Runaway, interpretada por primera vez en vivo en suelo mexicano, rompieron la contención del público. Sincronizada con una coreografía de fuegos artificiales, la canción se convirtió en una catarsis colectiva que dejó a cientos de fans entre lágrimas, confirmando por qué Ye sigue siendo el referente absoluto de la música actual.

Aunque la energía fue desbordante, lo que realmente dominó la noche fue la nostalgia. Ye demostró que, pese al tiempo y las controversias, su conexión con México es inquebrantable.

¿Qué sigue?

Tras el éxito rotundo de la primera fecha, hoy se espera la segunda noche en La Monumental, donde los rumores sobre un nuevo invitado especial ya tienen a la Ciudad de México en expectativa.

