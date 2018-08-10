Si te gustan los chiles en nogada, no te pierdas la feria en Puebla

Este 10 de agosto comienza la 15a edición Feria del Chile en Nogada 2018 que tendrá lugar en el municipio de Calpan, Puebla.
Esta feria gastronómica está ubicada dentro de las primeras 100 a nivel mundial, te podrás deleitar con más de 70 mil platillos típicos de México y por supuesto los famosos chiles en nogada, que estarán a cargo de los mejores restaurantes y escuelas de gastronomía de Puebla.
No solo apreciarás el sabor de los platillos en este lugar, también podrás adquirir los ingredientes típicos para prepararlos en casa, tales como: nuez de castilla, pera, manzana, durazno, granada; para que puedas preparar tus propios chiles en nogada.
Por si fuera poco, el evento estará acompañado de una gran variedad cultural, pues habrá conciertos, coros, poesía, teatro, danza y otras actividades artísticas para niños.
Podrás deleitarte con estos platillos en San Andres Calpan, frente al ex Convento de San Francisco, a partir de este fin de semana del 10 al 12 de agosto, y los próximos 18,19, 25 y 26.
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pcc