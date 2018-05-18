Rescatan a lobo marino herido en Cabo San Lucas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), rescató en Cabo San Lucas a un lobo marino que se encontraba lesionado.

En coordinación de laSecretaría de Marina, la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas, Gendarmería Ambiental junto con los delfinarios ‘Cabo Dolphins’ , ‘Cabo Expeditions’, ‘Dolphin Discovery’ y ‘Rancho Tours’ aplicaron sedantes y usaron redes para facilitar el rescate del lobo marino que había sido reportado por distintas personas desde cuatro días antes de su captura.

Las instituciones encontraron al animal con una herida en el lomo hecha por un objeto punzocortante, por lo que lo trasladaron al delfinario ‘Cabo Dolphins’ donde los veterinarios lo revisaron y le aplicaron un antibiótico para poder curarle las herida.

El Lobo Marino continuará en observación para valorar su salud y poder reintegrarlo a su hábitat.

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