La NASA difunde nuevas imágenes sobre Júpiter

La sonda espacial Juno de la NASA completó en diciembre pasado su décima órbita alrededor de Júpiter, tras realizar un contacto estable con la Tierra, la sonda entregó una serie de imágenes editadas

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Aunque Júpiter es bastante pálido, científicos y fotógrafos ayudaron a mejorar el contraste y color, y el resultado es impresionante, aunado a que las fotos fueron tomadas a poco más de un diámetro de la Tierra del planeta gaseoso.

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En diciembre, la sonda espacial Juno completó su décima órbita alrededor de Júpiter, un viaje de 53 días en el que alcanzó velocidades de 209 mil km/h.

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Júpiter y su hemisferio norte, plagado de nubes y tormentas gigantescas de forma ovalada, Júpiter y su ecuador templado, dominado por los cinturones de nubes marrones y los misteriosos cirros de amoniaco que ascienden desde las capas más profundas de su atmósfera, y de regalo, un timelapse de la décima órbita de Juno, creado a partir de 20 imágenes tomadas por la JunoCam.