Hospitalizan a ​José José

El cantante mexicano José José nuevamente ha sido hospitalizado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, en donde permanecerá internado alrededor de 15 0 20 días, informó su hijo José Joel.

En declaraciones a la prensa comentó que el llamado “príncipe de la canción” acudió a hacerse una prueba por su bajo peso y los médicos ordenaron que fuera internado para que le sean suministrados los nutrientes que requiere de manera intravenosa.

El 24 de marzo del año pasado el intérprete de “El triste” informó que le habían detectado un tumor canceroso en el páncreas, que le fue extirpado y posteriormente inició un un tratamiento con base en quimioterapias.

En diciembre pasado, además, estuvo tres días hospitalizado en el mismo centro médico, ubicado en el sur de la Ciudad de México, para hacer frente a un cuadro de neumonía que logró superar.

lmo