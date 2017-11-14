Mujer finge tener cáncer para obtener viaje gratuito a Disneylandia

Jennifer Flynn Cataldo, una mujer de 37 años oriunda del estado de Alabama, fue detenida por el FBI después de que se descubriera que fingió tener cáncer terminal para obtener un viaje gratuito a Disneylandia y juntar inmensas sumas de dinero.

Aunque ya se había descubierto la pifia de Cataldo desde mayo, no fue hasta hace una semana que un tribunal de la Unión Americana sentenció a la mujer a 25 meses y 20 días en prisión.

Las donaciones que recibió la estafadora vinieron de familiares, amigos y gente que ella nunca conoció. Incluso, se atrevió a utilizar una plataforma de crowdfunding para hacer promoción de la mentira que urdió.

Un reporte del canal local, WHNT News 19, asegura que Cataldo “no sólo fingió tener cáncer para obtener dinero, sino que también usó esa historia para hacer creer a su hijo que su madre se estaba muriendo”.

Al terminar su tiempo de condena, la acusada pasará tres años en vigilancia del FBI y tendrá que someterse a un tratamiento psicológico y de desintoxicación.

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