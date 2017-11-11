La cordillera más larga del mundo

La Dorsal mediooceánica, es una especie de cordillera la cual recorre grandes distancias; sin embargo, se encuentran sumergidas en lo más profundo del mar, con una extensión de80 mil km alrededor del océano, esta cordillera fue encontrada por la Asociación de Expertos del Mar el 6 de noviembre de este año.

Descubrieron esta cordillera submarina bajo la mitad del Océano Atlántico, la cual pasa a través del océano índico, entre Australia y la Antártida.

Es un sistema de montañas y valles que cruza el globo, se parece a las costuras que tiene una pelota de béisbol, incluso parecen hechas a mano.

El magma o roca fundida emerge y se solidifica de tal manera que genera una dorsal, una cordillera que se extiende por el borde de las placas continentales.

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