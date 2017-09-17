VIDEO: Abre su cerveza con los dientes de un tiburón

Un par de jóvenes universitarios de Estados Unidos, fueron captados en un video en el que se le observa como abren una lata de cerveza con los dientes de un tiburón, tras lo cual han sido blancos de gran cantidad de críticas en redes sociales.

Las imágenes muestran a un joven que sostiene la boca del tiburón mientras un amigo golpea la lata en la boca del animal. Gracias a la afilada dentadura del tiburón y al fuerte golpe, el envase queda agujereado y el chico empieza a beber la cerveza.

No se sabe con certeza si el animal ya se encontraba muerto o había quedado varado en la playa y podría haber estado vivo al momento de los hechos.

El video ya superó el medio millón de reproducciones y tiene miles de comentarios que demuestran el rechazo de los usuarios ante este desagradable acto.

ssb