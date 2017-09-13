Bandas de metal y rock en lenguas indígenas que sí o sí debes escuchar

Al pensar en dialectos podríamos asumir que existen canciones tradicionales, bailes folclóricos o que solo involucran eventos ceremoniales.

¿De casualidad has escuchado géneros como el rock y metal en lenguas indígenas?

Te presentamos algunas canciones modernas con estas lenguas indígenas.

Rockercóatl

Significa serpiente roquera en náhuatl y es una de las agrupaciones indígenas que mejor ha fusionado el metal rock con el son. A 15 años de haber sido fundada, se ha presentado en la CDMX, Monterrey, Acapulco, Panamá y República Dominicana.

Hamac Caziim

De origen sonorense, Fuego Sagrado es un grupo seri que traduce al heavy metal con cantos tradicionales y rituales seris. También ha sido invitado a múltiples festivales alrededor del mundo.

Lumaltok, rock en tzotzil

Esta banda nació hace 9 años en San Cristóbal de las Casas y sus temas hablan de lo que ven en su pueblo, la vida diaria, de lo que son, piensan y escuchan.

Xipe Totec, death metal en náhuatl

Es una banda mexicana fundada en 1996. Sus canciones van desde el Melodic hasta el Brutal Death Metal. Enfatiza sus raíces, la cultura y la vida cotidiana de los antiguos mexicas.

vch