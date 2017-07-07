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/Entretenimiento/Nota

Adolescente indonesio se casa con su novia de 73 años

Tras amenazar con suicidio, pidió la mano de una anciana divorciada que cuidó de él estando enfermo de malaria.

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1 minuto lectura
Escrito por: Redacción adn Noticias

EnIndonesia la edad legal para casarse es de 19 años para los hombres y 16 para las mujeres.

Selamet Riyadi de 15 años, se enamoró de Rohaya Binti Kiagus Muhammad Jakfar de 73 años hace cinco meses. Royaha estuvo casada anteriormente con dos hombres divorciados. Selamet pidió en dos ocasiones la mano de Rohaya.

Rohaya afirmó en la ceremonia_“nos amamos, me ha dicho que estaba locamente enamorado”_.

El jefe de la aldea de Karang Endah al sur de la isla de Sumatra, Cik Ani dijo _“Selamet es demasiado joven para casarse, pero acabamos casándolos porque amenazaba con suicidarse. Dado que el chico es menor, decidimos que la boda fuera “privada” y celebrada por un religioso. Una forma de evitarles cometer un pecado”._

vch

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