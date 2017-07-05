Generación X: la generación puente entre el pasado y el futuro

En la generación X, se ubican a las personas que nacieron entre los años de 1962 y 1980. Quienes a lo largo de su vida, han crecido con distintas formaciones, tanto musicalmente, ideológicamente y filosóficamente.

Esta generación se centró mucho en el uso de drogas, modas y libertinaje, tendencias consideradas atrevidas y extravagantes, todo lo contrario a la época en que vivieron sus padres.

La mayoría de las personas que pertenecen a esta generación, nacieron en la clase media, teniendo algunas comodidades, por lo cual no se preocupaban por estudiar y se conformaron con trabajos que les permitiera vivir haciendo el mínimo esfuerzo.

Se sabe que a esta generación, le gustaba alimentarse con comida rápida como pizza, hotdogs, hamburguesa, mientras observan el televisor. También se consideran muy egocéntricos y algunos se preocupan más por su vanidad que por sus propios hijos, aunque en estos casos, es muy común que ambos padres trabajen.

Algunas características que poseen las familias de esta generación se pueden observar a simple vista, las mujeres son más independientes, lograron entrar al mundo laboral, algunas logran un mayor ingreso a la de su pareja. No existen jerarquías en el núcleo familiar, haciendo todo el trabajo en equipo.

fjp