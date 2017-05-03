El decálogo para mandar y ser obedecido, según la visión de Maquiavelo

No cabe duda que el arte de mandar y ser obedecido no es para cualquiera, y Nicolás Maquiavelo así lo hizo ver en su obra "El príncipe“, donde podemos ver reflejada una ideología fría con el fin de mostrar cómo debe ser un gobernante.

Aunque se trataba de un hombre renacentista, su pensamiento fue uno de los pilares de la política moderna.

Y aunque crudas, sus frases están llenas de verdad. Por eso aquí te dejamos 12 de las mejores: “El fin justifica los medios”.

“Nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro”.

“El que quiere ser obedecido debe saber mandar”.

“Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen”.

“Es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse”.

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“Un hombre que quiere ser bueno entre tantos que no lo son labrará su propia ruina”.“Todo el mundo ve lo que aparentas ser, pocos experimentan lo que realmente eres”.

“Cuando se hace daño a otro es menester hacérselo de tal manera que le sea imposible vengarse”.

“Aunque el engaño sea detestable en otras actividades, su empleo en la guerra es laudable y glorioso, y el que vence a un enemigo por medio del engaño merece tantas alabanzas como el que lo logra por la fuerza”.

“El príncipe, cuando es querido por el pueblo, debe cuidarse poco de las conspiraciones; pero cuando tiene enemigos y es aborrecido, debe cuidarse de todo y de todos”.

Y te dejamos una más, porque la reflexión debe formar parte de tu día a día.

“Cuanta más arena ha escapado del reloj de arena de nuestra vida, más claramente deberíamos ver a través de él”.

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