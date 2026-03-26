Una sorprendente lluvia amarilla tiñe calles y autos en Florida

En varias regiones del sur de Estados Unidos, especialmente en Florida, Georgia y las Carolinas, una fina capa amarilla cubre autos, calles y jardines. Este fenómeno no es contaminación ni polvo urbano sino polen de roble arrastrado por el viento durante la primavera. La acumulación es tan visible que muchos residentes la comparan con una lluvia de polvo natural.

Los árboles de roble producen enormes cantidades de polen para reproducirse y las corrientes de aire lo transportan kilómetros lejos de su origen. Esto provoca que el paisaje urbano y rural se vea teñido de amarillo y deje una película que se adhiere a superficies y objetos expuestos.

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¿Cuáles son los efectos del polvo amarillo en Florida?

El polen del roble no solo se deposita sobre autos y terrazas sino también sobre ventanas, fachadas y muebles de exterior. La capa amarilla es más visible después de la mañana cuando el viento ha dispersado las partículas durante varias horas.

Aunque muchas personas lo perciben como un fenómeno curioso, también genera molestias al limpiar y mantener el hogar, ya que el polen se adhiere fácilmente y requiere limpieza frecuente para evitar manchas o acumulación.

¿El polvo amarillo en Florida tiene algún Impacto en la salud?

El polvo de roble es un alérgeno potente que puede afectar a personas con asma o sensibilidad al polen. Los síntomas más comunes incluyen estornudos, irritación en los ojos, congestión nasal y picazón de garganta.

Especialistas recomiendan limitar actividades al aire libre durante los picos de dispersión de polen que suelen ocurrir por la mañana y al final de la tarde. Mantener ventanas cerradas, usar filtros de aire HEPA y cambiarse de ropa al regresar a casa son medidas efectivas para reducir la exposición en interiores.

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