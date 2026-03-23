Vivir en EUA: 6 pueblos que te pagan por mudarte

En distintos poblados de Estados Unidos, varios pueblos y ciudades pequeñas están ofreciendo incentivos económicos para atraer nuevos residentes, una estrategia que busca frenar la pérdida de población. Si estás pensando en mudarte, esta información es para tí.

Estos programas se han vuelto cada vez más populares entre trabajadores remotos, jóvenes profesionales y familias de inmigrantes que buscan una alternativa de vida más asequible, con beneficios que pueden incluir pagos en efectivo, ayuda para vivienda o apoyos fiscales.

Aunque las condiciones varían según la localidad, el objetivo es el mismo: incentivar que más personas decidan establecerse de forma permanente y contribuir al crecimiento de comunidades con baja densidad poblacional.

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6 pueblos en Estados Unidos que te pagan por mudarte

1. Tulsa, Oklahoma

Esta ciudad ofrece uno de los programas más conocidos para trabajadores remotos, con incentivos económicos y apoyo adicional para facilitar la reubicación y adaptación.

2. Newton, Iowa

Impulsa la llegada de nuevos residentes mediante beneficios vinculados a la compra de vivienda, incluyendo ayudas financieras para quienes deciden establecerse en la zona.

3. Topeka, Kansas

Ofrece incentivos en efectivo y programas de apoyo para profesionales remotos que elijan vivir y trabajar desde la ciudad.

4. Baltimore, Maryland

Cuenta con iniciativas de asistencia para la compra de vivienda en determinados sectores, con el objetivo de revitalizar barrios específicos.

5. Harmony, Minnesota

Pequeña comunidad que busca atraer familias jóvenes y trabajadores mediante incentivos económicos y oportunidades de integración local.

6. Alaska (zonas rurales)

En Alaska, varios programas de incentivo a la residencia se concentran en zonas rurales y ciudades del interior del estado, como áreas alrededor de Fairbanks, Anchorage rural y pequeñas comunidades alejadas del centro urbano.

Estos beneficios no suelen ser pagos directos por mudarse, sino incentivos económicos vinculados a la permanencia, como el dividendo estatal, apoyos a vivienda o incentivos laborales en sectores clave.

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¿Por qué estos pueblos en Estados Unidos ofrecen dinero por mudarte?

La principal razón es la disminución de población en zonas rurales o ciudades pequeñas, donde muchos habitantes jóvenes se trasladan a grandes ciudades en busca de empleo y mejores oportunidades.

Para contrarrestar esta tendencia, los gobiernos locales han implementado programas de atracción que buscan revitalizar la economía, aumentar la fuerza laboral y mantener activos los servicios comunitarios.

¿Qué tipo de beneficios ofrecen los programas que ofrecen dinero por mudarte?

Los incentivos pueden variar desde pagos directos en efectivo hasta ayudas para vivienda, reducción de impuestos o subvenciones para trabajadores remotos.

En algunos casos también se incluyen programas de apoyo para emprendedores o beneficios adicionales para familias que deciden establecerse a largo plazo en estas comunidades.