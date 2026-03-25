Texas endurece reglas: Ahora deberás mostrar tu estatus migratorio para trabajar

La Comisión de Licencias y Regulaciones de Texas aprobó un cambio que obligará a los solicitantes de licencias profesionales en el estado a demostrar estatus migratorio legal , una medida que impactará a trabajadores de distintos oficios como electricidad, belleza, servicios técnicos y más.

La decisión fue tomada de forma unánime, pese a que durante la audiencia pública varios participantes expresaron su preocupación por el posible impacto económico . Entre los argumentos expuestos, se señaló que la medida podría empujar a más personas a trabajar sin licencia y debilitar la supervisión en sectores clave de la economía local.

El Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR) tiene previsto implementar la nueva norma a partir del 1 de mayo , como parte de un proceso de actualización de sus sistemas y controles administrativos.

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Un impacto a quienes ejercen de forma legal un oficio en Estados Unidos

La nueva política ha generado un intenso debate en el estado. Diversos sectores advierten que el requisito podría afectar a miles de trabajadores que actualmente dependen de estas licencias para ejercer de manera legal en áreas como la construcción, la estética o los servicios técnicos.

Según defensores de la medida, el objetivo es reforzar la verificación de elegibilidad y alinearse con normativas federales vigentes desde hace décadas, que limitan el acceso a ciertos beneficios a persona s sin presencia legal en el país, salvo excepciones específicas como asilo o estatus de refugiado.

Sin embargo, críticos del cambio aseguran que podría aumentar la informalidad laboral y complicar el acceso a empleos regulados, además de generar incertidumbre entre comunidades migrantes que buscan regularizar su situación laboral.

Aplicación, excepciones y alcance de nueva medida de trabajo en Texas

Las autoridades del TDLR aclararon que no todos los no ciudadanos quedarán excluidos, ya que algunas categorías migratorias podrían seguir siendo elegibles si cumplen con los requisitos establecidos por la ley federal, siempre que presenten la documentación correspondiente.

La agencia también indicó que se publicará una lista detallada de documentos válidos para el proceso de solicitud, que incluirá permisos específicos como residencia permanente, estatus de refugiado o protección por trata de personas.

Actualmente, el estado emite más de un millón de licencias al año, y aunque no hay cifras exactas sobre cuántos trabajadores podrían verse afectados, se estima que una parte significativa del mercado laboral en sectores técnicos depende de estos permisos para operar legalmente.

El debate continúa abierto en Texas, donde la medida ha sido recibida como un intento de reforzar el control administrativo, pero también como un posible desafío para miles de trabajadores que dependen de estas licencias para su sustento diario.

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