California: cómo solicitar la ayuda gratis de $120 dólares

Miles de familias en California pueden acceder a una ayuda gratis de $120 dólares por hijo durante el verano a través del programa conocido como SUN Bucks o Summer EBT, una iniciativa diseñada para apoyar la compra de alimentos cuando los estudiantes no tienen acceso a comidas escolares.

Este beneficio forma parte de un programa federal implementado en varios estados y busca aliviar el impacto económico en hogares con ingresos limitados, especialmente durante los meses en los que los niños no asisten a clases. En muchos casos, el dinero se entrega automáticamente, pero otras familias deben completar un proceso para recibirlo.

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Qué es la ayuda de $120 dólares del programa “Verano” en California

El programa SUN Bucks en California otorga $120 dólares por cada niño elegible para la compra de alimentos durante el verano, cuando las escuelas están cerradas.

Este beneficio funciona a través de una tarjeta tipo EBT, similar a otros programas de asistencia alimentaria, y puede utilizarse en supermercados, mercados locales y otros establecimientos autorizados.

Además, esta ayuda no afecta el estatus migratorio de las familias y puede recibirse junto con otros beneficios como asistencia alimentaria regular.

Quiénes pueden recibir los $120 dólares en California

La ayuda de $120 dólares del programa SUN Bucks en EE.UU. está dirigida principalmente a niños en hogares de bajos ingresos o que ya participan en programas sociales.

Entre los principales beneficiarios se encuentran:

Niños que reciben CalFresh, CalWORKs o Medi-Cal

Estudiantes que califican para comidas escolares gratuitas o a bajo costo

Menores en situación de hogares migrantes, cuidado temporal o sin vivienda



En muchos casos, los niños elegibles reciben el beneficio automáticamente sin necesidad de aplicar, lo que facilita el acceso para miles de familias.

Cómo solicitar la ayuda gratis de $120 dólares en California

Aunque gran parte de los beneficiarios reciben el pago de forma automática, algunas familias deben completar el proceso para acceder al programa de verano en California.

Para solicitar la ayuda, es necesario:

Presentar una solicitud de comidas escolares o formulario de ingresos en la escuela del menor

o formulario de ingresos en la escuela del menor Completar la aplicación de beneficios universales si no estás registrado previamente

si no estás registrado previamente Asegurarte de que los datos del hogar estén actualizados

Las autoridades indican que el proceso debe hacerse directamente a través de la escuela del niño, ya que es la entidad encargada de validar la elegibilidad para el programa.

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