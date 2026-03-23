Texas: Ofrecen vacantes con bonos de hasta $60,000 dólares

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) llevará a cabo una feria de empleo de tres días en el área de San Antonio, Texas, con el objetivo de cubrir puestos clave dentro de operaciones de seguridad nacional y apoyo fronterizo mediante vacantes con bonos.

El evento se realizará del 24 al 26 de marzo y permitirá a los asistentes conocer las vacantes disponibles, recibir orientación de reclutadores y presentar solicitudes de manera digital en el lugar. En algunos casos, los puestos ofrecen bonos de contratación de hasta $60,000 dólares como incentivo para nuevos empleados.

Aunque el calendario y los horarios ya fueron confirmados, la ubicación exacta del evento en San Antonio solo será revelada a los candidatos que completen previamente el registro en línea.

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¿Cómo funcionará la feria de empleo en Texas con bonos de $60,000 dólares?

La feria comenzará cada día a las 9:00 de la mañana, con jornadas extendidas durante los dos primeros días y cierre más temprano en la última fecha programada.

La CBP indicó que el objetivo del evento es facilitar el acceso a información sobre sus procesos de contratación y acelerar la captación de talento para puestos considerados esenciales dentro del sistema de seguridad fronteriza.

Durante la feria no se realizarán entrevistas formales ni ofertas inmediatas de empleo, pero los asistentes podrán recibir asesoría directa de reclutadores para completar sus aplicaciones correctamente.

Además, se recomienda a los interesados llevar su currículum en formato digital, ya que no se aceptarán documentos impresos.

¿Cómo aplicar a las vacantes disponibles y beneficios del CBP?

Entre los puestos disponibles se encuentran agentes de patrulla fronteriza, oficiales de aduanas, investigadores criminales, agentes de interdicción marítima y personal de apoyo legal.

Algunas de estas posiciones incluyen incentivos económicos de hasta $60,000 dólares, dependiendo del rol, la ubicación y los requisitos específicos del puesto.

La agencia también ofrece capacitación, beneficios federales y oportunidades de crecimiento dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

Todos los aspirantes deben cumplir con requisitos federales, incluyendo la ciudadanía estadounidense.

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