Alerta por calor extremo en EUA: ciudades con temperaturas récord

Una intensa ola de calor extremo en EE.UU. continúa expandiéndose y este miércoles podría alcanzar nuevos récords de temperatura en varias ciudades del país. El fenómeno, impulsado por una masa de aire caliente inusual para marzo , ya ha generado alertas en múltiples estados y preocupa por su rápida expansión hacia el centro y este del territorio.

De acuerdo con reportes meteorológicos, las temperaturas están subiendo entre 25 y 35 °F por encima de lo normal (14 a 19 °C) , lo que está provocando condiciones más propias del verano que de la primavera en gran parte de Estados Unidos.

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Ciudades con temperaturas récord y alerta por calor extremo en Estados Unidos

Las siguientes ciudades ya han registrado o podrían registrar temperaturas récord este miércoles en EE.UU., en medio de esta ola de calor:

Phoenix: temperaturas cercanas a 95 °F (35 °C) , con noches más cálidas de lo normal

, con noches más cálidas de lo normal Denver: alcanzando cerca de 86 °F (30 °C) , rompiendo marcas históricas para marzo

, rompiendo marcas históricas para marzo Kansas City: superando los 91 °F (33 °C) en pleno mes de marzo

en pleno mes de marzo Topeka: temperaturas cercanas a 95 °F (35 °C) , niveles récord para la temporada

, niveles récord para la temporada Midland: registros superiores a 97 °F (36 °C) en plena ola de calor

en plena ola de calor Grand Island: con máximas por encima de 90 °F (32 °C)

Estas ciudades forman parte de un amplio corredor donde el calor extremo en EE.UU. se ha intensificado en los últimos días.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado por la masa de aire de calor rojo y evitar exposición prolongada al sol

Estados más afectados por la ola de calor en Estados Unidos

El impacto del calor extremo en EE.UU. no se limita a unas pocas ciudades. Al menos 14 estados han registrado sus días más calurosos para marzo, incluyendo:

California

Arizona

Nevada

Kansas

Nuevo México

Nebraska

Colorado

Wyoming

Missouri

Iowa

Este fenómeno ha sido descrito como una de las olas de calor más extensas registradas para esta época del año, con una expansión progresiva hacia otras regiones del país.

Alerta por calor extremo en Estados Unidos: lo que debes tener en cuenta

Las autoridades han emitido alertas por calor extremo en EE.UU., especialmente en zonas desérticas y regiones del centro del país, donde el riesgo de golpes de calor y deshidratación es mayor.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que estas condiciones pueden ser peligrosas incluso para personas saludables, sobre todo si no están acostumbradas a temperaturas tan altas en esta época del año.

El golpe de calor es una emergencia médica seria que aparece cuando la temperatura del cuerpo supera los 40 °C y el organismo ya no puede enfriarse por sí mismo.|Getty Images

Por ello, recomiendan evitar exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre.

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