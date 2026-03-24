Masa de aire rojo de calor extremo se propaga por EUA

La ola de calor que afecta a gran parte de Estados Unidos continúa intensificándose y ya es considerada una de las más extensas registradas para el mes de marzo debido al tránsito de una masa de aire rojo, con temperaturas muy por encima de lo habitual en múltiples estados.

De acuerdo con reportes meteorológicos recientes, este fenómeno ha batido récords en al menos 14 estados y se desplaza lentamente desde el oeste hacia el centro y otras regiones del país, afectando a millones de personas.

Los especialistas señalan que se trata de una “cúpula de calor ” que mantiene atrapado el aire caliente sobre amplias zonas, provocando temperaturas extremas que se sostienen durante varios días consecutivos.

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¿Hasta cuándo durará la masa de aire rojo de calor en Estados Unidos?

Meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología indican que esta ola de calor no será un evento de corta duración, ya que el patrón atmosférico que la provoca sigue activo.

Los pronósticos más recientes apuntan a que las altas temperaturas podrían extenderse al menos hasta finales de la próxima semana, especialmente en regiones del centro y sur del país.

En algunas zonas, el calor podría mantenerse incluso más tiempo debido al lento desplazamiento del sistema de alta presión que lo genera.

Este comportamiento ha llamado la atención de los expertos, ya que la duración y extensión del fenómeno lo colocan entre los eventos más inusuales del inicio de la primavera.

Impacto de la masa de aire rojo de calor en Estados Unidos

El impacto de esta ola de calor se siente con fuerza en estados del oeste y las Llanuras, donde las temperaturas han alcanzado niveles cercanos o superiores a récords históricos para marzo.

Estados como Texas, Arizona, Nuevo México y Nevada registran algunas de las temperaturas más elevadas, con valores que superan ampliamente los promedios habituales de marzo.

En el centro del país, Kansas, Oklahoma y partes de Colorado también han experimentado un aumento significativo del calor, con condiciones secas que agravan la sensación térmica.

Hacia el oeste, zonas de California enfrentan variaciones de temperatura que combinan calor intenso durante el día con condiciones secas que elevan el riesgo climático.

Autoridades meteorológicas advierten sobre riesgos asociados al calor extremo, incluyendo golpes de calor, deshidratación y condiciones peligrosas para actividades al aire libre.

Además, el fenómeno está generando preocupación por su posible efecto en la temporada de incendios forestales, debido a la sequedad del suelo y la baja humedad en varias regiones.

Las recomendaciones oficiales incluyen evitar exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y seguir las alertas climáticas locales.

Un fenómeno inusual de masa de aire rojo de calor para esta época del año

Lo que hace particularmente relevante esta ola de calor es su intensidad y extensión en una etapa temprana del año, cuando normalmente las temperaturas aún son más moderadas.

Expertos explican que este tipo de patrones atmosféricos se están volviendo más frecuentes, con episodios de calor extremo que se presentan fuera de temporada.

Aunque el sistema podría comenzar a debilitarse gradualmente hacia finales de mes, los pronósticos aún no descartan nuevas fluctuaciones en los próximos días.

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