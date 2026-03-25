Alerta por “gripe rompehuesos” en viajeros que regresan a EUA

Las autoridades sanitarias han encendido las alertas tras detectarse un incremento de casos de dengue, conocido popularmente como “gripe rompehuesos”, en personas que regresan a Estados Unidos después de viajar a distintas regiones del mundo.

El repunte de contagios se ha relacionado con viajes recientes a países de Asia, América Latina, África y el Pacífico, donde se han registrado brotes activos de la enfermedad transmitida por mosquitos. Entre los destinos mencionados se encuentran Colombia, Cuba, Bolivia, Vietnam, Pakistán, Bangladesh y Sudán, entre otros.

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Qué es la “gripe rompehuesos” y por qué preocupa su propagación

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informa que el dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados y puede provocar síntomas como fiebre alta, dolor muscular intenso, molestias en las articulaciones, náuseas, vómitos y erupciones en la piel.

En algunos casos, la infección puede evolucionar a formas graves que requieren atención médica urgente. Las autoridades advierten que cerca de una cuarta parte de las personas infectadas desarrolla síntomas, y quienes ya han tenido la enfermedad anteriormente pueden enfrentar complicaciones más severas.

Aunque la mayoría de los casos en Estados Unidos están asociados a viajes internacionales, también se han registrado transmisiones locales en territorios como Puerto Rico, Samoa Americana y las Islas Vírgenes, lo que mantiene la vigilancia activa.

Recomendaciones para viajeros por la “gripe rompehuesos”

Hasta el momento, se han reportado cientos de casos en lo que va del año en Estados Unidos, principalmente vinculados a personas que contrajeron la enfermedad fuera del país.

Las recomendaciones incluyen el uso constante de repelente, ropa que cubra la piel y medidas para evitar las picaduras de mosquitos, especialmente en zonas tropicales o con brotes activos.

En caso de presentar síntomas tras un viaje reciente, como fiebre alta o dolor intenso en el cuerpo, se aconseja buscar atención médica inmediata, ya que el dengue puede evolucionar rápidamente hacia formas graves que requieren tratamiento urgente.

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