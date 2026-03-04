Qué significa la extraña señal del auto con líneas negras en las carreteras de EUA

Si manejas o viajas por rutas de Estados Unidos es posible que hayas visto una señal que llama la atención: un dibujo de un auto cubierto con líneas negras horizontales dentro de un triángulo. Aunque parece extraño al principio, esta señal tiene un significado específico en la red de carreteras estadounidense.

Esta señal se utiliza para advertir a los conductores sobre condiciones de baja visibilidad por niebla, un fenómeno frecuente en varios tramos de autopistas y carreteras interesadas que pueden afectar seriamente la seguridad de quien conduce.

Según expertos en seguridad vial, reconocer esta señal y actuar con cuidado puede reducir el riesgo de accidentes causados por la falta de visibilidad, especialmente en tramos donde la niebla puede aparecer de manera repentina.

¿Qué significa la señal con un auto y líneas negras?

La señal consiste en un dibujo de un vehículo rodeado o atravesado por varias líneas horizontales negras dentro de un marco con forma triangular con borde rojo. En Estados Unidos, este tipo de señalización se emplea como advertencia de peligro en zonas donde la niebla suele reducir notablemente la visibilidad de la carretera.

La idea detrás de este diseño es que los conductores, incluso si no están acostumbrados a esta señal, puedan reconocer rápidamente que se aproxima un tramo con posible neblina espesa. Esto permite ajustar la conducta al volante antes de que las condiciones climáticas empeoren.

Esta advertencia forma parte de una serie de señales de tránsito informativas que buscan aumentar la seguridad en rutas largas o expuestas a cambios climáticos repentinos, como ocurre en varias regiones del país.

¿Por qué esta señal es importante para tu seguridad vial?

La niebla puede reducir la visibilidad en cuestión de segundos, creando situaciones en las que es difícil ver el camino, otros vehículos o incluso obstáculos en la ruta.

La señal con el auto y las líneas negras te alerta antes de entrar a uno de estos tramos, ofreciéndote la oportunidad de ajustar tu conducción con anticipación.