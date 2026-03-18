4 señales de alarma que deja el meteorito que cayó en EUA y que deben preocuparte

La caída de un meteorito en el noreste de Ohio, confirmado por la NASA, no solo dejó imágenes impactantes en el cielo, sino que también encendió las señales de alarma entre especialistas al confirmarse que liberó una cantidad de energía similar a 250 toneladas de TNT, según reportes de medios especializados en Estados Unidos.

La bola de fuego fue visible en varios estados y el fuerte estruendo se sintió en distintas ciudades evidenciaron la magnitud del fenómeno, reabriendo preguntas sobre los riesgos reales de estos eventos y qué tan preparados estamos ante ellos.

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One of our employees, Jared Rackley, caught this morning's meteor on camera from the Pittsburgh area. pic.twitter.com/2LdqOpChti — NWS Pittsburgh (@NWSPittsburgh) March 17, 2026

1. Un objeto de 7 toneladas con una energía descomunal

El dato que más preocupa a los expertos es el tamaño del meteorito: unas siete toneladas, una masa considerable para un objeto que ingresa a la atmósfera terrestre. Aunque pueda parecer pequeño en términos astronómicos , al impactar a gran velocidad puede liberar una energía equivalente a explosivos de gran escala.

De hecho, al fragmentarse, el meteorito liberó una energía comparable a cientos de toneladas de TNT. Esto explica por qué el estruendo fue tan potente y por qué se sintieron vibraciones en viviendas. Para los científicos, este tipo de eventos demuestra que incluso objetos de este tamaño pueden tener efectos significativos

Además de su masa, el meteorito viajaba a una velocidad cercana a los 72,000 km/h antes de fragmentarse sobre Valley City, al norte de Medina, lo que incrementa exponencialmente su impacto potencial. A esa velocidad, incluso un objeto de siete toneladas se convierte en una fuente de energía difícil de dimensionar en términos cotidianos.

Este factor también complica su detección. Muchos meteoritos de este tipo no son identificados con suficiente anticipación, lo que reduce la capacidad de emitir alertas tempranas. Para los especialistas, mejorar estos sistemas es uno de los grandes desafíos actuales.

2. Una trayectoria prolongada antes de la explosión

El meteorito no se desintegró de inmediato. De acuerdo con la NASA, recorrió decenas de kilómetros dentro de la atmósfera antes de fragmentarse, lo que amplió la zona donde pudo ser visto y sentido.

Este recorrido prolongado aumenta el riesgo potencial, ya que un objeto de ese tamaño podría, en otros casos, mantener su integridad por más tiempo y permitir que fragmentos lleguen al suelo. Es precisamente este tipo de comportamiento el que mantiene en alerta a los científicos.

An asteroid weighing seven tons and traveling at 45,000 miles per hour zoomed over the skies of Cleveland and Pennsylvania as a meteor today, causing a loud boom that some residents mistook for an explosion. https://t.co/YbCQBXVuJp pic.twitter.com/mwEG71MyRi — CBS News (@CBSNews) March 17, 2026

3. Un fenómeno visible en varios estados

La bola de fuego generada por este meteorito fue visible en distintas regiones, lo que evidencia la magnitud del evento. No se trató de un fenómeno local, sino de un objeto de gran tamaño cruzando el cielo a alta velocidad.

El impacto visual, sumado al sonido, generó confusión entre la población. Muchas personas pensaron que se trataba de una explosión o accidente, lo que refleja el nivel de sorpresa que puede causar un evento de estas características.

4. Una señal de alarma sobre nuestra vulnerabilidad

El caso del meteorito de siete toneladas pone en evidencia una realidad: la Tierra sigue expuesta a objetos espaciales que pueden ingresar sin previo aviso. Aunque la mayoría se desintegra, no todos lo hacen de la misma manera.

Para los expertos, este tipo de eventos es una señal de alerta sobre la necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo. Detectar con anticipación objetos de este tamaño sigue siendo un reto, lo que deja un margen de incertidumbre ante futuros impactos.