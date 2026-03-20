El último mensaje de Chuck Norris antes de morir que hoy cobra sentido

Este viernes 20 de marzo se confirmó la muerte del actor estadounidense Chuck Norris a los 86 años , según informó su familia a través de un mensaje en Instagram. La noticia ha generado un fuerte impacto internacional, especialmente por la atención que ha despertado su última publicación pública.

Apenas una semana después de celebrar su cumpleaños, el actor compartió en redes sociales un mensaje que hoy adquiere un significado completamente distinto. Todavía se desconocen las circunstancias de su muerte. Solo se conoció que fue hospitalizado en Hawái tras sufrir una "emergencia médica".

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¿Cuál fue el último mensaje de Chuck Norris en Instagram?

La última publicación de Chuck Norris es por su cumpleaños, el 10 de marzo de 2026, cuando compartió un video en el que aparece realizando movimientos de artes marciales acompañado de la frase: “No envejezco. Subo de nivel”.

El contenido ha sido ampliamente recuperado en redes sociales, donde ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores.

Para muchos fans, la frase ha adquirido un sentido simbólico, interpretándose como una metáfora de continuidad más allá de la vida. En ese contexto, la expresión “subo de nivel” ha sido leída como una forma de representar su legado como actor.

“Subiste un nuevo nivel. Descansa en paz”, escribió un internauta.

¿Quién era Chuck Norris?

Chuck Norris, cuyo nombre real es Carlos Ray Norris, fue una figura icónica del cine de acción y las artes marciales, reconocido por su disciplina, constancia y trayectoria deportiva antes de su carrera en Hollywood.

Su vínculo con las artes marciales comenzó durante su servicio en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Corea del Sur, donde inició su formación en Tang Soo Do, una disciplina que marcaría el inicio de su carrera profesional en los deportes de combate.

A partir de ahí, logró consolidarse como uno de los grandes referentes del karate, alcanzando el título de campeón mundial en la categoría de peso medio durante seis años consecutivos, entre 1968 y 1973, un récord que reforzó su prestigio dentro del ámbito marcial.

Su salto a la fama internacional llegó en 1972 con la película “The Way of the Dragon”, donde protagonizó un enfrentamiento histórico contra Bruce Lee en el Coliseo Romano, una escena que se convirtió en una de las peleas más emblemáticas del cine de acción.

Posteriormente, Norris consolidó su carrera en Hollywood con títulos como “Missing in Action” y “The Delta Force”, además de alcanzar gran popularidad en televisión con la serie “Walker, Texas Ranger”, donde se convirtió en una figura reconocida a nivel global durante casi una década.

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