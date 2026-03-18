Adiós a las filas en aeropuertos de EUA: Así puedes registrarte para evitar retrasos

Los aeropuertos estadounidenses han implementado nuevos sistemas para agilizar el tránsito de pasajeros, como TSA PreCheck y Touchless ID, que permiten evitar largas filas en controles de seguridad. Estos programas buscan reducir los tiempos de espera en aeropuertos con alta afluencia.

Registrarse en estos programas es relativamente sencillo y ofrece beneficios inmediatos, especialmente para quienes vuelan varias veces al año. Una vez aprobado, el pasajero puede pasar por carriles exclusivos, donde el proceso de revisión de seguridad es más rápido y con menos requerimientos de quitar zapatos o dispositivos electrónicos.

Para muchos viajeros, estos programas se han convertido en una herramienta esencial para optimizar el tiempo durante las largas horas de espera que se han registrado en los últimos días debido a la crisis del TSA.

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¿Cómo registrarse en TSA PreCheck?

El primer paso para acceder a TSA PreCheck es completar una solicitud en línea, proporcionando información personal y detalles sobre viajes recientes. Después de esto, se agenda una cita presencial en un centro autorizado, donde se toman huellas digitales y se verifica la identidad del solicitante.

Una vez aprobada la solicitud, el viajero recibe un Número de Viajero Confiable (Known Traveler Number), que se vincula a los boletos de avión. Este número permite acceder automáticamente a los carriles de TSA PreCheck en aeropuertos participantes.

Es importante destacar que TSA PreCheck no garantiza acceso en todos los vuelos o aeropuertos, pero la mayoría de los principales aeropuertos de EE. UU. ofrecen este servicio.

At this time, TSA PreCheck remains operational with no change for the traveling public. As staffing constraints arise, TSA will evaluate on a case by case basis and adjust operations accordingly.



(1/2) — TSA (@TSA) February 22, 2026

¿Cómo aprovechar Touchless ID y tecnología sin contacto?

Touchless ID combina escaneo de documentos y reconocimiento facial para permitir que los pasajeros pasen por controles sin contacto físico. Para registrarse, el viajero debe visitar un punto autorizado del aeropuerto, proporcionar identificación oficial y aceptar las credenciales biométricas que serán utilizadas en futuras revisiones.

La principal ventaja de Touchless ID es la velocidad y seguridad debido a que reduce el contacto directo con superficies y personal, y disminuye significativamente el tiempo en la fila de control. Esto es especialmente útil en horarios de alta afluencia o en aeropuertos con grandes multitudes.

Además, este sistema se integra con programas como TSA PreCheck, ofreciendo un proceso combinado que agiliza aún más el tránsito de pasajeros.

Quienes viajan con frecuencia pueden aprovechar esta combinación para pasar los controles de manera casi automática, haciendo que el viaje sea más cómodo y eficiente.

¿Qué está causando los retrasos en los aeropuertos de Estados Unidos?

La situación se origina en un cierre parcial del gobierno federal, que mantiene sin fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de financiar los salarios de los agentes de la TSA. Como consecuencia, miles de empleados trabajan sin recibir pago, lo que ha llevado a renuncias masivas y ausencias voluntarias .

La presión sobre los agentes esenciales se intensifica cada día, ya que deben cumplir con sus funciones de seguridad a pesar de no recibir compensación. Esto ha generado altos niveles de estrés laboral, agotamiento y preocupación económica entre los trabajadores, quienes se ven obligados a equilibrar sus responsabilidades profesionales con la necesidad de cubrir gastos personales.

Los sindicatos y grupos de defensa laboral han advertido que, si no se garantiza el pago de manera inmediata, la escasez de personal podría empeorar y afectar gravemente la operatividad de los aeropuertos en todo el país.

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