Aeropuertos de EUA: Renuncias masivas de la TSA podrían cerrar terminales

Aeropuertos de Estados Unidos podrían enfrentar cierres temporales debido a la creciente ola de renuncias y ausencias del personal de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) .

La falta de pago a miles de agentes, derivada de un cierre parcial del gobierno federal, ha generado tensión operativa en varias terminales, poniendo en riesgo la seguridad y el flujo normal de vuelos.

Las autoridades advierten que, si la situación no se resuelve pronto, algunos aeropuertos podrían experimentar interrupciones significativas en sus operaciones .

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¿Qué está causando la crisis de personal en la TSA?

La situación se origina en un cierre parcial del gobierno federal, que mantiene sin fondos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de financiar los salarios de los agentes de la TSA. Como consecuencia, miles de empleados trabajan sin recibir pago, lo que ha llevado a renuncias masivas y ausencias voluntarias .

La presión sobre los agentes esenciales se intensifica cada día, ya que deben cumplir con sus funciones de seguridad a pesar de no recibir compensación. Esto ha generado altos niveles de estrés laboral, agotamiento y preocupación económica entre los trabajadores, quienes se ven obligados a equilibrar sus responsabilidades profesionales con la necesidad de cubrir gastos personales.

Los sindicatos y grupos de defensa laboral han advertido que, si no se garantiza el pago de manera inmediata, la escasez de personal podría empeorar y afectar gravemente la operatividad de los aeropuertos en todo el país.

🚨 CHAOS: Massive TSA lines form at Chicago O’Hare as DHS funding fight drags on, leaving travelers stuck and pressure building fast.pic.twitter.com/odnG1chbIB — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) March 17, 2026

¿Qué aeropuertos están en riesgo y cómo se verían afectados?

Las autoridades indican que los aeropuertos más pequeños son los que podrían enfrentar cierres completos de sus puntos de control de seguridad, al no contar con personal suficiente para operar de manera segura.

En los aeropuertos más grandes, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, ya se registran filas más largas y retrasos considerables en los controles de seguridad. La TSA ha tenido que redistribuir personal entre terminales y turnos, pero advierte que estas medidas son temporales y no solucionan la falta estructural de agentes disponibles.

Algunos aeropuertos han considerado la reducción temporal de vuelos o la reorganización de operaciones en horarios de menor tráfico como estrategia para mitigar los efectos. Sin embargo, si las renuncias continúan, las interrupciones podrían escalar hasta cierres parciales de terminales, afectando tanto vuelos domésticos como internacionales.

Largas colas en aeropuertos de Estados Unidos debido a falta de personal de la TSA

Los viajeros ya enfrentan retrasos significativos, especialmente durante la temporada de spring break y otros periodos de alta movilidad. Las autoridades recomiendan llegar con varias horas de anticipación al aeropuerto y revisar con antelación el estado de los vuelos, ya que las filas de seguridad podrían prolongarse considerablemente.

Se sugiere a los pasajeros mantenerse atentos a los avisos oficiales de la TSA y de las aerolíneas, así como preparar documentación y equipaje de manera eficiente para agilizar el proceso de seguridad. Además, se recomienda considerar opciones de transporte alternativo y estar preparados para posibles cancelaciones o cambios de horario.

Atlanta airport still facing major disruptions due to TSA staffing shortages tied to the partial government shutdown. Here’s what the airport is looking like this (Weds) morning — 95 min wait! pic.twitter.com/ZoKr267Kui — ATLSCOOP (@ATL_SCOOP) March 18, 2026

Mientras el Congreso debate la restauración de fondos para el DHS, la TSA mantiene a la mayoría de sus empleados “esenciales” trabajando pese a no recibir salarios completos. La Casa Blanca ha propuesto acuerdos parciales de financiamiento, pero aún no hay una resolución definitiva.

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