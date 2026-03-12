¿EUA se queda sin controles en aeropuertos? La TSA podría desaparecer

Un nuevo cierre parcial del gobierno federal ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los controles de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos. Miles de agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) trabajan sin recibir pago durante el cierre, lo que provoca demoras y filas más largas en terminales de Houston, Nueva Orleans y otras ciudades.

Mientras tanto, algunos aeropuertos como San Francisco (SFO) operan con contratistas privados bajo supervisión de la TSA , lo que ha permitido que los controles sigan funcionando sin interrupciones, demostrando que la privatización podría ser una alternativa en casos de shutdowns prolongados.

La situación ha reactivado el debate sobre la privatización total o parcial de la TSA, una propuesta impulsada por algunos legisladores republicanos que sostienen que esto podría hacer los controles más eficientes y menos vulnerables a cierres gubernamentales.

¿Qué propone la privatización de la TSA?

La idea sería que empresas privadas seleccionadas por el gobierno se encarguen de los puntos de control de seguridad, manteniendo la supervisión y estándares de la TSA, pero con pagos y operaciones independientes del presupuesto federal.

Este modelo ya funciona en una veintena de aeropuertos, incluyendo SFO, Kansas City y Atlantic City, y ha mostrado ventajas: los contratos privados garantizan que los empleados sigan cobrando incluso durante cierres del gobierno, reduciendo la escasez de personal y las filas largas.

Sin embargo, los críticos advierten que la privatización podría debilitar la rendición de cuentas, generar diferencias de calidad entre aeropuertos y afectar los derechos y salarios de los empleados actuales de TSA.

¿Qué dicen los sindicatos y la industria de viajes?

El sindicato de la TSA (American Federation of Government Employees) rechaza la privatización, señalando que los trabajadores podrían perder beneficios y que la uniformidad en los estándares de seguridad estaría en riesgo.

Por otro lado, asociaciones de aerolíneas y de la industria de viajes han pedido al Congreso que garantice el pago de los empleados aún durante cierres, para proteger a los viajeros y evitar interrupciones en la temporada alta de vuelos.

La combinación de cierre de gobiernos frecuentes y la presión por eficiencia ha llevado a que se considere seriamente la privatización como un experimento para mantener los controles activos, pero el debate sigue abierto.

