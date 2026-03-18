Nueva York en alerta: Frío extremo y riesgo de congelación por este fenómeno

El National Weather Service (NWS, por su traducción del inglés) emitió una alerta por nieve efecto lago, fenómeno que combina aire frío con humedad de los Grandes Lagos y que puede generar acumulaciones significativas en pocas horas.

Este evento aumenta el riesgo de congelación para personas, especialmente en regiones donde se esperan ráfagas intensas y temperaturas peligrosamente bajas.

Las autoridades locales llaman a la población a extremar precauciones y a seguir los avisos oficiales del NWS para mantenerse a salvo por el alto riesgo de congelación.

It will be cold today with high temperatures in the 30s. #CTwx #NYwx #NJwx pic.twitter.com/5yb4aUfvJK — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) March 18, 2026

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¿Qué zonas de Nueva York están bajo alerta por nieve y congelación?

Las áreas más afectadas incluyen la ciudad de Buffalo y el condado de Erie, donde se esperan hasta 16 pulgadas de nieve en pocas horas, lo que dificulta la visibilidad y complica la movilidad en carreteras principales.

En Rochester y el condado de Monroe, los meteorólogos advierten sobre la combinación de nieve intensa y vientos fríos, que pueden provocar la formación de hielo en calles y aceras.

Envato|Jeenah Moon/REUTERS

Por su parte, en Syracuse y el condado de Onondaga, la acumulación de nieve podría llegar a entre 8 y 12 pulgadas, con temperaturas que podrían descender hasta -8 °C, aumentando el riesgo de hipotermia y congelación.

Las zonas cercanas al lago Ontario y Finger Lakes también están bajo advertencia, ya que la combinación de nieve y viento puede generar hielo en carreteras y caminos secundarios.

¿Cómo acceder a ayuda gratuita durante la alerta de nieve en Nueva York?

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Para proteger a los residentes más vulnerables, los municipios han habilitado centros de refugio temporales, donde se ofrece calefacción, mantas, alimentos calientes y asistencia básica.

Además, existen líneas telefónicas de asistencia para quienes necesiten reportar personas en riesgo, solicitar transporte seguro o conocer la ubicación de refugios cercanos. Uno de los principales servicios disponibles es el 311, que funciona como un centro de información y asistencia del gobierno de la ciudad de Nueva York.

Organizaciones comunitarias locales también se coordinan con los municipios para entregar abrigos, ropa adicional y recursos a quienes no pueden acceder a los refugios oficiales.