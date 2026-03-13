Cómo puedes negociar con el IRS para diferir el pago de tus impuestos en Estados Unidos

Cada año, miles de contribuyentes se enfrentan al mismo dilema. Llega la fecha límite del pago de impuestos y el dinero simplemente no alcanza. Lo que muchos no saben es que el IRS no es un organismo inflexible; tiene mecanismos concretos para que puedas cumplir con tu obligación fiscal sin que una deuda acumulada se convierta en un problema mayor, con multas e intereses que crecen con el tiempo.

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¿En qué situaciones puede recurrir al pago diferido?

El primer paso es entender que ignorar la situación es la peor decisión posible. Según el propio IRS, si no pagas los impuestos que debes antes de la fecha límite, el saldo pendiente comienza a acumular intereses y una penalidad mensual por pago tardío. Pero eso no es todo: también existe una multa por no presentar tu declaración a tiempo, lo que significa que incluso si no tienes el dinero para pagar, debes presentar tu return sin falta para evitar una doble penalización.

La agencia ofrece tres grandes opciones para quienes no pueden cubrir el total de lo que deben: el plan de pagos a corto plazo, el acuerdo de pago en cuotas a largo plazo, y la solicitud de aplazamiento temporal conocida como "Currently Not Collectible". Cada uno responde a una situación financiera diferente, y conocerlos puede ahorrarte mucho dinero y estrés.

1. Plan de pagos a corto plazo: 180 días para ponerte al día

Si tu situación es temporal y confías en que podrás saldar lo que debes en menos de seis meses, esta es probablemente tu mejor opción. El IRS permite a personas físicas solicitar un plan de hasta 180 días sin cobrar una tarifa de configuración, siempre que la deuda combinada —incluyendo impuestos, multas e intereses— sea menor a $100,000. Puedes solicitarlo en línea a través de tu cuenta en IRS.gov, por teléfono llamando al 800-829-1040, o enviando por correo el Formulario 9465. Eso sí, los intereses y penalidades seguirán corriendo hasta que el balance quede en cero, por lo que conviene pagar cuanto antes.

2. Acuerdo de pagos a largo plazo: cuotas mensuales sin sorpresas

Cuando la deuda es más difícil de resolver en poco tiempo, el IRS ofrece un acuerdo de cuotas mensuales. Para acceder a este plan de forma online, debes deber $50,000 o menos en impuestos, multas e intereses combinados, y haber presentado todas las declaraciones requeridas. La tarifa de configuración varía según cómo pagues: si optas por débito directo automático desde tu cuenta bancaria, la tarifa online es de apenas $22; si prefieres otro método de pago, sube a $69 al aplicar en línea. Para contribuyentes de bajos ingresos —aquellos cuyo ingreso bruto ajustado no supere el 250% del nivel federal de pobreza— la tarifa puede ser eximida o reembolsada al completar el acuerdo.

Una ventaja importante: mientras tu plan de pagos esté activo o en proceso de revisión, el IRS generalmente no puede ejecutar embargos ni gravámenes sobre tus bienes. Es decir, negociar activamente te protege.

Pago diferido por dificultad económica: cuando no puedes pagar nada

Hay casos en los que la situación financiera es tan delicada que ni siquiera un plan de cuotas resulta viable. Para eso existe el estatus de "Currently Not Collectible" (CNC), mediante el cual el IRS puede suspender temporalmente todas las acciones de cobro si determines que pagar tu deuda fiscal te impediría cubrir gastos básicos de vida como vivienda, alimentación, transporte y salud. Para obtenerlo, debes demostrar con documentos —talones de pago, estados bancarios, facturas— que tu ingreso apenas cubre tus gastos esenciales y que no tienes activos suficientes para cubrir la deuda. El IRS revisará tu situación periódicamente, generalmente cada dos o tres años, y si tu condición financiera mejora, puede reanudar las acciones de cobro.

Existe también una cuarta alternativa para casos extremos: el Offer in Compromise (OIC), un acuerdo en el que el IRS acepta que pagues menos de lo que debes si queda demostrado que la deuda total es incobrable dadas tus circunstancias. Para ser elegible, debes haber presentado todas tus declaraciones de impuestos, no estar en proceso de quiebra y estar al día con los pagos estimados del año en curso. El IRS tiene una herramienta gratuita en su sitio web llamada OIC Pre-Qualifier Tool que te permite saber si podrías calificar antes de presentar la solicitud formal.

Lo más aconsejable que puedes hacer hoy mismo es entrar a IRS.gov , crear o acceder a tu cuenta en línea y revisar tu balance actual. Desde ahí puedes solicitar directamente el plan que mejor se ajuste a tu situación sin intermediarios ni honorarios adicionales. Si tu deuda supera los límites del sistema online o tu caso es complejo, llamar al 800-829-1040 es el siguiente paso. Esperar no es una opción porque cada día que pasa sin actuar, los intereses y las multas trabajan en tu contra.