El reloj corre: IRS confirma fecha límite para declarar impuestos

El reloj corre para millones de contribuyentes en Estados Unidos. El Servicio de Impuestos Internos ( IRS ) estableció el miércoles 15 de abril de 2026 como la fecha límite oficial para presentar la declaración de impuestos correspondiente al año fiscal 2025. Se espera que alrededor de 164 millones de declaraciones individuales sean procesadas antes de ese plazo.

Cumplir con esta fecha no es opcional. Si no presentas tu declaración ni solicitas una prórroga antes del 15 de abril, el IRS puede comenzar a aplicar penalidades automáticas sobre el monto que adeudes. El incumplimiento no solo genera multas, sino también intereses que se acumulan diariamente.

¿Cómo pedir más tiempo al IRS para tu declaración de impuestos?

Si sabes de antemano que no podrás cumplir con la fecha, tienes una salida legal: solicitar una prórroga automática llenando el Formulario 4868 antes del 15 de abril. Esto te da hasta el 15 de octubre de 2026 para presentar tu declaración sin penalidades por no declarar.

Sin embargo, hay un detalle crucial que muchos pasan por alto: la prórroga solo aplica para presentar los documentos, no para pagar lo que debes. Si tienes un saldo pendiente con el IRS, ese dinero sigue venciéndose el 15 de abril, independientemente de si solicitaste extensión o no. Ignorar el pago puntual genera intereses a una tasa del 7% anual compuesto diariamente para el primer trimestre de 2026.

Los contribuyentes que viven fuera de Estados Unidos tienen un beneficio adicional, una extensión automática de dos meses que corre el plazo de presentación hasta el 15 de junio de 2026, aunque el pago de impuestos sigue siendo exigible el 15 de abril.

Multas del IRS por no presentar tu declaración a tiempo

No declarar tiene un costo económico real y progresivo. La penalidad por no presentar (failure-to-file penalty) equivale al 5% del impuesto adeudado por cada mes o fracción de mes que tu declaración llegue tarde, con un techo máximo del 25%.

La situación se agrava significativamente si tu declaración acumula más de 60 días de retraso. En ese caso, entra en vigor una multa mínima especial. El IRS te cobrará el menor valor entre $525 dólares o el 100% del impuesto que debías pagar. Para 2026, ese monto mínimo fue ajustado por inflación, lo que lo hace más costoso que en años anteriores.

Adicionalmente, si tampoco pagaste lo que debías, el IRS aplica una penalidad separada por falta de pago (failure-to-pay penalty) del 0.5% mensual sobre el saldo pendiente, también con un tope del 25%. En los meses en que ambas penalidades coincidan, la multa por no declarar se reduce al 4.5% para evitar una doble penalización excesiva.

Si enfrentas estas sanciones, el IRS ofrece opciones como el programa "First Time Abate" (reducción por primera vez), planes de pago y acuerdos de alivio tributario para quienes puedan demostrar causa razonable para el retraso. Lo más importante es actuar cuanto antes. Entre más tiempo pases sin declarar ni pagar, más crece la deuda con el fisco estadounidense.