Alerta por tornados en EUA: Los 10 estados con más riesgo esta semana

En los próximos días, millones de personas en Estados Unidos podrían enfrentar un nuevo episodio de tormentas severas con riesgo de tornados . Los meteorólogos advierten que el patrón atmosférico que se está formando favorecerá tormentas intensas en varias regiones del país, apenas días después de un brote mortal que dejó comunidades devastadas.

La preocupación es mayor porque esta amenaza llega poco tiempo después de una serie de tornados que causaron muertes y graves daños en el centro del país. Tormentas violentas azotaron estados como Michigan y Oklahoma, dejando al menos ocho personas fallecidas y numerosos vecindarios destruidos, además de cortes de electricidad y cientos de reportes de clima severo en más de una decena de estados, de acuerdo con Fox News.

Expertos señalan que el mismo patrón atmosférico que generó la formación de varios tornados podría volver a activarse esta semana, elevando el riesgo en 10 estados del país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde hay más probabilidad de tornados en Estados Unidos esta semana?

Los pronósticos indican que más de 10 estados podrían enfrentar condiciones favorables para tormentas severas capaces de generar tornados. Las áreas con mayor riesgo se concentran principalmente en el centro y sur de Estados Unidos, incluyendo Texas, Oklahoma, Missouri, Illinois e Indiana.

En estas zonas, la combinación de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México con corrientes de aire frío en altura puede crear el ambiente ideal para el desarrollo de superceldas, un tipo de tormenta muy asociada a tornados.

Entre las ciudades que podrían experimentar tormentas fuertes aparecen Dallas, Oklahoma City, St. Louis, Chicago e Indianapolis, donde los modelos meteorológicos muestran un aumento de la inestabilidad atmosférica durante la semana.

¿Por qué el riesgo de tornados en Estados Unidos está aumentando?

El incremento del riesgo se debe a un sistema meteorológico que se desplaza desde el oeste hacia el centro del país, transportando humedad y energía a la atmósfera. Cuando ese aire cálido se encuentra con frentes fríos y vientos intensos en diferentes niveles, las tormentas pueden comenzar a rotar y producir tornados.

Además, los expertos advierten que muchas tormentas podrían desarrollarse durante la tarde y la noche, cuando la atmósfera acumula mayor energía, lo que aumenta el potencial de clima severo.

Las autoridades recomiendan a los residentes de las zonas bajo riesgo mantenerse atentos a las alertas meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en regiones donde los tornados pueden formarse con rapidez y causar daños significativos.

Lea también: Esta noche el cielo podría teñirse de verde y morado por este fenómeno en EUA