Alerta máxima por clima severo en EUA: Estos son los estados en peligro inminente

En los próximos días, gran parte de Estados Unidos se prepara para enfrentar condiciones de clima severo, incluyendo tormentas eléctricas intensas, riesgo de tornados, ráfagas de viento severas, granizo y lluvia fuerte que puede provocar inundaciones repentinas. Este sistema de tormentas está en camino de afectar amplias zonas del país, desde el sur hasta el Medio Oeste y el noreste.

Meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertan que la combinación de sistemas frontales y patrones atmosféricos favorables generará condiciones propicias para tormentas severas con posibles tornados y vientos dañinos en estados como:



Texas

Oklahoma

Alabama

Illinois

Arkansas

Georgia

Missouri

Kansas

Tennessee (parte oeste)

Los impactos del clima severo ya son visibles en aeropuertos

Los efectos de este sistema de clima severo ya se han sentido en el transporte aéreo. Aerolíneas importantes como American Airlines, Delta Air Lines, Southwest y United han tenido que cancelar más de 168 vuelos y posponer más de 2,500 itinerarios en rutas dentro, hacia y desde Estados Unidos debido a advertencias de tornados y tormentas eléctricas.

Las alteraciones afectaron a aeropuertos clave en Dallas, Chicago y St. Louis.

Además, en algunos centros como Dallas Fort Worth International Airport, las tormentas provocaron cierre de operaciones en pista y largas esperas para pasajeros que quedaron varados en terminales. El incremento de vuelos reprogramados y cancelados ha generado un caos para miles de viajeros. Además, a esta problemática se le suma el caos generado retrasos en controles de seguridad afectan a varios aeropuertos de EEUU en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Qué peligros incluyen la alerta de clima severo?

Los principales peligros climáticos que trae este sistema son:

Tornados y advertencias de tornados , especialmente en áreas del centro y sur del país, con riesgo de formación de vórtices intensos y dañinos.

, especialmente en áreas del centro y sur del país, con riesgo de formación de vórtices intensos y dañinos. Vientos dañinos con ráfagas fuertes que pueden derribar árboles, postes eléctricos y causar daños estructurales.

con ráfagas fuertes que pueden derribar árboles, postes eléctricos y causar daños estructurales. Posible granizo y lluvia intensa, capaces de provocar inundaciones rápidas en zonas urbanas y rurales.

y lluvia intensa, capaces de provocar inundaciones rápidas en zonas urbanas y rurales. Interrupciones en transporte y servicios, desde cancelaciones de vuelos hasta retrasos en trenes y rutas interestatales.

⛈️Showers and thunderstorms may produce excessive rainfall from the Southern Plains to the Midwest Tuesday night. Scattered flash floods are possible, especially in the Slight Risk area highlighted in yellow. pic.twitter.com/LWKvJ26Kkj — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) March 9, 2026

Este tipo de tormentas también puede generar inundaciones repentinas en zonas bajas, lo que representa un peligro adicional para automovilistas y residentes sin refugio seguro.

¿Qué deben hacer las personas en zonas de riesgo por la advertencia de clima severo?

Ante un pronóstico de tormenta severa con múltiples peligros, las autoridades recomiendan:

Estar atentos a las alertas meteorológicas oficiales y seguir las indicaciones de seguridad local.

y seguir las indicaciones de seguridad local. Buscar refugio en interiores cuando se emitan advertencias de tormenta o tornado.

cuando se emitan advertencias de tormenta o tornado. Evitar conducir durante fuertes lluvias o cuando hay advertencias de inundación.

Verificar con las aerolíneas el estado de sus vuelos si van a viajar en los próximos días.