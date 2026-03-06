Esta noche el cielo podría teñirse de verde y morado por este fenómeno en EUA

Una aurora boreal podría iluminar el cielo de Estados Unidos esta noche, ofreciendo una oportunidad poco común para observar este fenómeno natural desde varios estados. El espectáculo ocurre cuando partículas cargadas del sol chocan con los gases de la atmósfera terrestre, generando destellos de colores en el cielo nocturno.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la alerta se activó entre el jueves 5 y el viernes 6 de marzo por el registro de una tormenta geomagnética G-1, la cual indica que este fenómeno podría ser visible incluso fuera de las regiones usuales del norte, brindando una oportunidad única para quienes viven más al sur.

Los 10 estados donde podrás ver la aurora boreal

Los expertos recomiendan buscar lugares con cielos oscuros y sin contaminación lumínica. Aunque los estados del norte son los más favorecidos, esta noche podrían verse auroras tenues en estados más al sur. Entre los 10 mejores para observarla se incluyen:



Alaska

Maine

Minnesota

Michigan

Dakota del Norte

Montana

Nueva York

Washington

Wisconsin

Wyoming

Para disfrutarla al máximo, alejarse de las luces de la ciudad y mirar hacia el norte es clave.

Consejos para una mejor observación de una aurora boreal

Consulta pronósticos en tiempo real : usa fuentes confiables como el sitio de NOAA para conocer intensidad y horarios exactos.

: usa fuentes confiables como el sitio de NOAA para conocer intensidad y horarios exactos. Busca lugares oscuros : la menor luz artificial mejora la visibilidad.

: la menor luz artificial mejora la visibilidad. Ten paciencia : las auroras aparecen y desaparecen según la actividad geomagnética.

: las auroras aparecen y desaparecen según la actividad geomagnética. Considera fotografía: una cámara con larga exposición captura mejor los colores y movimientos.

¿Por qué este es un momento especial?

El fenómeno es especialmente intenso cerca de los equinoccios de marzo y septiembre, conocido como efecto equinoccio, cuando la actividad geomagnética aumenta. Esto hace de marzo un mes ideal para ver la aurora boreal en todo su esplendor.

Con estos consejos y un cielo despejado, esta noche podrías ser testigo de uno de los espectáculos naturales más impresionantes desde tu propio estado en Estados Unidos.