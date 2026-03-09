Caos en EUA: 4 aeropuertos que tienen retrasos masivos por falta de personal de la TSA hoy

Varios aeropuertos de Estados Unidos están registrando retrasos masivos en los controles de seguridad en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), de acuerdo con CNN. La falta de financiamiento ha complicado las operaciones en algunos puntos de inspección justo cuando comienza la temporada de viajes por las vacaciones de primavera o Spring Break.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) continúa operando, pero la reducción de personal en algunos aeropuertos ha provocado filas extremadamente largas, con pasajeros esperando incluso más de tres horas para pasar seguridad.

Ante esta situación, algunos terminales aéreos están recomendando a los viajeros llegar con varias horas de anticipación para evitar perder sus vuelos.

TSA wait times at Hobby Airport soared to 3½ hours Sunday amid the partial government shutdown and a spring break travel surge, with lines snaking through the airport's main lobby, downstairs to baggage claim and out the door into the lower level parking garage.… pic.twitter.com/q28MYpAtsS — Houston Chronicle (@HoustonChron) March 8, 2026

¿Qué aeropuertos de Estados Unidos registran los mayores retrasos en controles de la TSA?

Varios medios de comunicación locales han reportado retrasos en los siguientes terminales de Estados Unidos:

1. William P. Hobby Airport (Houston, Texas)

Este aeropuerto es uno de los más afectados. Las autoridades han advertido que los tiempos de espera pueden superar los 180 minutos.

2. Louis Armstrong International Airport (Nueva Orleans, Luisiana)

En Nueva Orleans también se han reportado filas inusualmente largas en los puntos de control de seguridad.

3. Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (Atlanta, Georgia)

El aeropuerto más transitado del mundo también enfrenta retrasos de varias horas, por lo que se recomienda a los pasajeros llegan con varias horas de anticipación.

4. Charlotte Douglas International Airport (Charlotte, Carolina del Norte)

En Charlotte, los retrasos no han sido tan extremos como en Houston, pero los viajeros aún enfrentan esperas de hasta 50 minutos en los puntos de inspección.

¿Por qué el cierre del DHS está afectando los aeropuertos de Estados Unidos?

El problema se originó tras un cierre parcial del DHS, causado por un desacuerdo político en Washington sobre el financiamiento de la agencia.

Aunque los agentes de la TSA continúan trabajando, el cierre ha provocado problemas operativos y falta de personal en algunos aeropuertos, lo que ha ralentizado los controles de seguridad.

La situación se agrava por el inicio del Spring Break, una de las temporadas de mayor tráfico aéreo del año en Estados Unidos.

