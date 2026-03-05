¿Cuándo comprar tu boleto de avión en EUA? Este día de la semana es el más barato

Si estás planeando un viaje y buscas comprar tus boletos de avión al mejor precio, hay un dato clave que debes conocer antes de buscar opciones y es que el día en que realizas tu reservación sí influye en cuánto pagas.

Según el reporte Hacks for 6 de Expedia , publicado en febrero de 2026, el viernes se consolidó como el día más barato de la semana para adquirir boletos de avión en Estados Unidos. Quienes compran sus boletos ese día pueden ahorrar hasta 14% en vuelos nacionales y 8% en vuelos internacionales en comparación con quienes reservan el domingo, que es ahora el día más caro.

Este hallazgo representa un cambio respecto a reportes anteriores. Por tres años consecutivos, el domingo había sido el campeón del ahorro según Expedia, permitiendo ahorrar hasta 17% frente a compras hechas en lunes o viernes. Sin embargo, los patrones de consumo de viajeros evolucionaron durante 2025 y ahora los algoritmos de las aerolíneas ajustan sus tarifas de forma diferente.

¿Por qué los boletos de avión son más baratos si los compras el viernes?

El precio de un boleto de avión no es fijo, cambia constantemente gracias a los sistemas de tarifas dinámicas que usan las aerolíneas. Durante los días de mayor actividad corporativa —como lunes y miércoles—, la demanda de asientos sube porque los viajeros de negocios reservan con urgencia, lo que empuja los precios hacia arriba.

El viernes, en cambio, es un día en que las aerolíneas buscan llenar los aviones de la semana siguiente, por lo que suelen publicar descuentos y ajustes de tarifa para estimular la demanda. Este comportamiento crea una ventana de oportunidad para quienes compran con cierta anticipación y tienen flexibilidad de búsqueda.

Adicionalmente, los expertos recomiendan activar alertas de precios en plataformas como Expedia, Skyscanner o Google Flights para recibir una notificación cuando la tarifa de tu ruta baje. Esto complementa la estrategia del día de compra y maximiza las posibilidades de conseguir el mejor precio disponible.

Comprar boletos de avión baratos: qué día volar también importa

No basta con elegir el día correcto para comprar tus boletos de avión; el día en que decides despegar también marca una diferencia considerable en el precio final. Según Expedia, volar el martes puede costar hasta 14% menos que hacerlo en domingo, que sigue siendo el día de salida más costoso para vuelos domésticos.

Para vuelos internacionales desde Estados Unidos, el jueves es el día de salida más económico, con ahorros de hasta 15% frente a los vuelos del domingo. Los lunes y domingos por la mañana son los horarios más caros porque coinciden tanto con el regreso de fin de semana como con el inicio de viajes laborales.

Si además quieres comprar con la antelación correcta, los expertos sugieren reservar entre 30 y 45 días antes para vuelos nacionales, y entre 60 y 90 días para vuelos internacionales. Combinar el día ideal de compra, el día óptimo de salida y la anticipación adecuada es la fórmula más efectiva para reducir el costo de tus boletos de avión en Estados Unidos.