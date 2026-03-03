Estos son los 3 objetos poco conocidos que la TSA prohíbe en vuelos

Pasar por los controles de seguridad para vuelos en aeropuertos de Estados Unidos puede volverse complicado si llevas objetos que parecen inofensivos. La Administración de Seguridad en el Transporte reforzó en 2025 sus restricciones sobre ciertos artículos que muchos pasajeros aún incluyen en su equipaje sin saber que ya están prohibidos.

Estos cambios responden a nuevos criterios de seguridad, avances tecnológicos y evaluaciones de riesgo. Según la agencia, algunos objetos pueden interferir con los sistemas de detección, representar un peligro durante el vuelo o dificultar las inspecciones en los puntos de control.

El problema es que varios de estos artículos no suelen aparecer en las advertencias tradicionales, lo que provoca demoras, confiscaciones y hasta la pérdida del vuelo. Conocerlos antes de viajar puede evitarte contratiempos innecesarios.

¿Cuáles son los objetos que la TSA ya no permite en el equipaje?

Uno de los artículos que ahora genera más alertas son las baterías externas modificadas o de alta capacidad no certificadas. Aunque las baterías portátiles siguen permitidas, aquellas sin etiquetado claro o con alteraciones internas pueden ser confiscadas por riesgo de sobrecalentamiento.

Otro objeto poco conocido son los dispositivos de rastreo con baterías ocultas, como localizadores integrados en llaveros o equipaje sin acceso visible a la batería. La TSA considera que estos dispositivos dificultan la inspección y pueden activar protocolos de seguridad adicionales.

El tercer objeto que ha generado sorpresa son algunos cosméticos sólidos con componentes metálicos o químicos densos, como maquillajes industriales o barras especiales. Estos productos pueden aparecer como materiales sospechosos en los escáneres y ser retenidos para revisión.

¿Qué recomienda la TSA para evitar problemas al viajar?

La TSA aconseja revisar la lista oficial de artículos restringidos antes de cada vuelo, ya que las normas pueden cambiar sin previo aviso. También recomienda transportar baterías y dispositivos electrónicos en su empaque original o con certificaciones visibles.

Además, los pasajeros deben declarar cualquier artículo inusual antes del control de seguridad. Esta acción puede acelerar la inspección y reducir el riesgo de confiscación.

Viajar informado se ha vuelto clave. Lo que antes parecía un objeto cotidiano hoy puede convertirse en un motivo de retraso o pérdida del vuelo, por lo que anticiparse a las nuevas reglas es tan importante como llegar a tiempo al aeropuerto.