El gobierno de Donald Trump celebra el último fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre las deportaciones

La Suprema Corte de los Estados Unidos determinó que los jueces federales deben validar los criterios del Ejecutivo al negar asilo por persecución. Tras la sentencia favorable a los intereses del gobierno de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional celebró el fallo unánime del magistrado que frena nuevos alegatos legales para evitar deportaciones.

El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que endurece las reglas de asilo

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los tribunales federales ya no revisarán de nuevo las solicitudes de asilo rechazadas por las agencias migratorias. Bajo este nuevo precedente, los jueces deben otorgar deferencia a la conclusión del Ejecutivo sobre si un extranjero enfrenta un riesgo real de persecución.

Las autoridades migratorias evaluarán las peticiones bajo los siguientes criterios estrictos:

Demostración de miedo: El solicitante debe probar un "miedo bien fundamentado" por raza, religión o nacionalidad.

Pruebas convincentes: Los jueces federales ya no podrán aceptar nuevos argumentos de riesgo si la agencia migratoria los descartó previamente.

Pertenencia a grupos: La persecución debe estar vinculada directamente a un grupo social particular u opinión política.

La resolución del máximo tribunal busca reducir el rezago de más de 2.4 millones de peticiones de asilo pendientes en las cortes de inmigración.

Victoria para el gobierno de Donald Trump y el Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó la sentencia como una victoria estratégica para la seguridad nacional. La administración argumenta que el fallo impide que el Poder Judicial sea utilizado para frenar expulsiones mediante alegatos de persecución que la autoridad administrativa ya consideró insuficientes.

El impacto inmediato de la medida en la política migratoria incluye:

Agilización de expulsiones: Reducción de los tiempos de apelación ante jueces federales.

Control del Ejecutivo: Fortalecimiento de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) a favor del Gobierno.

Freno a litigios: Disminución de recursos judiciales basados en "guiones" de organizaciones civiles según el DHS.

La jueza Ketanji Brown Jackson, autora del fallo, reafirmó que el Ejecutivo tiene la facultad discrecional de determinar quién califica como refugiado.

Deportaciones ilegales en Estados Unidos: el fallo de un juez federal que desafía las políticas de Donald Trump

En simultáneo con la sentencia de la Corte Suprema, el juez federal Brian E. Murphy dictaminó la semana pasada que la política de enviar inmigrantes a terceros países sin vínculos es ilegal, desafiando la potestad unilateral de la administración para elegir rutas de expulsión alternativas. La justicia federal de Massachusetts anuló esta práctica por violar el debido proceso, protegiendo a los afectados de deportaciones rápidas hacia naciones donde no tienen lazos ni oportunidad de objetar el destino.

Esta resolución impone una notificación obligatoria y otorga a los migrantes el derecho de presentar argumentos legales para rechazar traslados a terceras naciones desconocidas. El fallo establece que el Gobierno debe priorizar el retorno al país de origen o al elegido por el individuo, lo que representa un nuevo obstáculo legal para los planes de deportación masiva del Ejecutivo, que cuenta con 15 días a partir del 25 de febrero para apelar el fallo.

Donald Trump ordena federalizar integrantes de la Guardia Nacional tras protestas crecientes en Chicago

La resolución judicial establece nuevas protecciones inmediatas para los procesos migratorios:

Notificación obligatoria: El Gobierno debe informar con antelación el país exacto de destino.

Derecho de objeción: Los migrantes pueden presentar argumentos legales para rechazar el traslado.

Los migrantes pueden presentar argumentos legales para rechazar el traslado. Prioridad de destino: La autoridad debe intentar primero la deportación al país de origen.