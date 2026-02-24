¿Multas express? Lo que ocurre si no respetas la prohibición de viajes

La tormenta de nieve continúa paralizando la región triestatal, Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, con totales que superan los 2 pies de nieve en algunas partes, por lo que la prohibición de viajes se mantiene vigente y con ello posibles multas.

Todas estas áreas estuvieron bajo prohibiciones de viaje , aunque con horarios distintos según la jurisdicción: la restricción en el condado de Nassau finalizó a las 11:00 a. m., en Nueva Jersey se mantiene hasta el mediodía, y en el condado de Suffolk se extendió hasta las 3:30 p. m.

Debido a los fuertes vientos, intensas nevadas y baja visibilidad , se advirtió a los conductores mantenerse fuera de las carreteras para evitar accidentes y permitir que las máquinas quitanieves operen de manera segura y eficiente.

¿Dónde pueden multarte en Estados Unidos por violar la prohibición de viajes?

En Rhode Island, la policía estatal aplica multas a quienes circulan durante la prohibición de viajes .

La primera infracción tiene un valor de $85 y una segunda puede considerarse un delito que derive en arresto. El mayor Erik Yanyar explicó que la medida se aplica a todos los conductores no esenciales, aunque los trabajadores esenciales reciben un trato discreto.

En Nueva Jersey, la prohibición de viajes es principalmente una recomendación estatal. Los conductores no recibirán multas, pero las autoridades enfatizan que mantenerse fuera de las carreteras es fundamental para que los equipos de quitanieves puedan trabajar de manera segura y eficiente.

Policía de Rhode Island atiende cientos de vehículos afectados por la tormenta invernal

Hasta las 4 p. m., los agentes de la Policía Estatal de Rhode Island han respondido a 222 vehículos derrapados o averiados y 20 accidentes. Además, emitieron 34 multas por incumplir la prohibición de viajes.

El mayor Erik Yanyar señaló que algunos de los primeros conductores que desafiaron la prohibición eran trabajadores esenciales intentando llegar a sus puestos. Tres de ellos eran camiones con remolque que cruzaron desde Connecticut a Rhode Island.

Desde el inicio de la prohibición de viajes, más de 45 agentes han patrullado las carreteras principales y secundarias, de acuerdo con medios locales.

