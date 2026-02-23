Prohibición de viajes en Nueva York: Cuándo termina y qué servicios no funcionan

La ciudad de Nueva York mantiene una prohibición total de viajes debido a una tormenta invernal histórica que combina nieve intensa, viento y baja visibilidad. La medida, acompañada de la declaración de estado de emergencia local , busca proteger a los residentes y facilitar la labor de los equipos de emergencia, de acuerdo con CBS News.

La tormenta invernal causó la cancelación de más de 6,000 vuelos comerciales , prohibición de tránsito por vías y carreteras, además de cierres de escuelas y advertencias para estados colindantes.

¿Cuándo termina la prohibición de viajes en Nueva York?

La prohibición de tránsito comenzó a las nueve de la noche del domingo y se prevé que se mantenga hasta el mediodía del lunes, momento en que las autoridades estiman que las condiciones de nieve y viento permitirán un tránsito seguro.

Durante este tiempo, calles, puentes y autopistas permanecen cerrados al tráfico no esencial, mientras se garantiza el paso de vehículos de emergencias y transporte crítico.

Esta prohibición de viajes en Nueva York busca reducir riesgos de accidentes y permitir que los quitanieves y servicios de emergencia actúen con mayor eficacia durante la tormenta invernal.

¿Qué servicios se han visto afectados por la prohibición de viajes en Nueva York?

Las escuelas públicas de Nueva York estarán cerradas el lunes 23 de febrero y las bibliotecas públicas permanecerán cerradas el domingo 22 y el lunes 23.

Los tribunales de la ciudad no operarán el lunes, salvo para casos de emergencia, y las sesiones de lectura de cargos del Tribunal Penal comenzarán a las 2:00 pm únicamente en los cinco distritos de la ciudad.

En el ámbito cultural, todas las funciones de Broadway se cancelaron el domingo y varios museos como el Metropolitano de Arte, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Historia Natural permanecerán cerrados hasta el lunes.

El servicio de entrega de alimentos, incluido DoorDash, fue suspendido a partir de las ocho y media de la noche del domingo y probablemente no se reanudará hasta el mediodía del lunes. En cuanto al transporte público, algunas líneas de metro cambiaron sus itinerarios y los autobuses operan con rutas limitadas, eliminando los vehículos articulados.

El NYC Ferry suspendió su servicio desde las 5:00 pm del domingo, y el Staten Island Ferry funciona con horarios reducidos. El Ferrocarril de Long Island (LIRR) interrumpió su servicio desde la 1:00 a.m. del lunes y reanudará operaciones parciales por la tarde. Las carreteras de Nueva Jersey también suspendieron autobuses, trenes ligeros y servicios de Access Link desde la tarde del domingo, ajustando el servicio de tren posteriormente.

