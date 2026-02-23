Nueva York y Nueva Jersey: Confirman las escuelas que no abrirán por la nieve

Las fuertes nevadas en Nueva York y Nueva Jersey han obligado a cerrar varias escuelas este lunes y ahora la medida se extiende para el martes 24 debido a la acumulación de nieve.

El cierre de escuelas también ha afectado el transporte público, con retrasos y cancelaciones en trenes y autobuses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cierre de escuelas: Distritos escolares cerrados en Nueva York y Nueva Jersey por la nieve

En Nueva York , no abrirán las escuelas de Baldwin, Bay Shore, Bellmore, Central Islip, Deer Park, East Islip, Elwood, Freeport, Half Hollow Hills, Hampton Bays, Harborfields, Hauppauge, Herricks, Hewlett-Woodmere, Holy Cross, Huntington, Island Park, Islip, Longwood, Middle Country, Miller Place, Mineola, Northport-East Northport, Oceanside, Patchogue-Medford, Rockville Centre, Sachem, Shorem-Wading River, Southold, Tuckahoe, Valley Stream CHSD, Valley Stream Thirty y West Hempstead.

En Nueva Jersey , cerrarán las escuelas de Eatontown, Fairview, Freehold Borough, Hackensack, Harrison, Highland Park Borough, Hoboken, Howell Township, Jersey City, Marlboro Township, Middletown Township, Monmouth County Vocational, New Brunswick, Ocean Township, Paterson, Piscataway Township, Red Bank, Secaucus, South Brunswick Township, South Plainfield, Spring Lake Heights Borough y West Long Branch.

La información fue difundida por medios locales, según reportes. Autoridades esperan que las escuelas vuelvan a abrir este próximo miércoles.

Medidas adicionales y recomendaciones por la nieve en Nueva York

Las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a alertas oficiales. Además, se ha desplegado personal para la limpieza de calles, salado de carreteras y monitoreo de áreas críticas para minimizar riesgos.

Se recuerda a la población seguir las indicaciones de seguridad, tanto para peatones como para conductores, y mantenerse informados a través de medios oficiales y canales de comunicación de los distritos escolares para conocer cuándo se reanudarán las clases y las actividades.

Lea también: Prohibición de viajes en Nueva York: Cuándo termina

Estados Unidos congelado: Las impactantes fotos de la tormenta invernal Fern que paraliza a 34 estados