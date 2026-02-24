Clima histórico: Revelan el fenómeno que provoca que caiga tanta nieve en Nueva York

La nieve histórica en Estados Unidos que paralizó Nueva York y Nueva Jersey y rompe récords meteorológicos responde a una combinación poco común de tres fenómenos climáticos extremos actuando al mismo tiempo: un huracán del noreste, un ciclón bomba y un pronóstico de ventisca, de acuerdo con expertos citados por The Wall Street Journal.

Como resultado, de acuerdo con Fox News, el área triestatal (Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) fue azotada por una tormenta de nieve que pasará a la historia. En algunas zonas de Nueva York y Nueva Jersey, la acumulación superó los dos pies de nieve durante un clima invernal que se extendió desde la noche del domingo hasta el lunes.

La magnitud del fenómeno provocó cancelaciones de vuelos, calles intransitables y un impacto significativo en la movilidad urbana.

¿Por qué el noreste de Estados Unidos registró una nevada histórica?

La nevada histórica en el noreste de Estados Unidos fue el resultado de una combinación poco habitual de factores meteorológicos que se reforzaron entre sí.

Expertos citados por The Wall Street Journal. explicaron que la interacción entre aire ártico desplazado hacia el sur, un sistema de baja presión intensificado y la humedad del océano Atlántico creó el escenario ideal para que la nieve se acumulara con rapidez y alcanzara niveles récord.

Este patrón extremo afectó especialmente al área triestatal, donde las condiciones de viento, visibilidad reducida y temperaturas bajo cero intensificaron el impacto de la tormenta, prolongando sus efectos durante varios días y complicando las tareas de limpieza y recuperación.

Pronosticaron que el clima invernal en Estados Unidos no se ha terminado

Fox News, en su último reporte, advirtió que la tormenta histórica no ha terminado y se esperan nuevas nevadas que afectarán al noreste entre el miércoles y el jueves.

Aunque la intensidad no alcanzará los niveles de la tormenta que azotó la región entre domingo y lunes, la acumulación adicional podría complicar el transporte, la limpieza de calles y el tránsito urbano, especialmente en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

Según los servicios meteorológicos, otra tormenta desde Iowa hasta Nueva York podría sumar más nieve a los totales ya elevados de la temporada, por lo que se recomienda a los residentes extremar precauciones y monitorear las alertas locales.

Tormenta invernal paraliza aeropuertos de Nueva York