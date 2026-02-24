Alerta de clima: Pronostican más nieve por choque de tormentas en EUA

La región noreste de Estados Unidos enfrentará varios días más de frío y nieve debido a nuevas rondas de tormentas en medio de una temporada de clima histórica. Apenas un día después de que una tormenta récord dejara más de 20 pulgadas de nieve en partes del área triestatal y que causara prohibiciones de viaje , llega un nuevo pronóstico de dos nuevas tormentas que complicará el transporte y las labores de limpieza.

Aunque la próxima ronda del miércoles no tendrá la misma intensidad que la tormenta histórica del lunes, la meteoróloga de FOX 5 NY, Audrey Puente, advirtió que la nieve adicional se sumará a los totales ya elevados, afectando principalmente los desplazamientos matutinos. Para el jueves, se pronostica otra tormenta desde Iowa hasta Nueva York, que podría generar más acumulación aunque menor que la reciente tormenta invernal.

Récords históricos y acumulaciones de nieve en Nueva York

La tormenta del lunes rompió récords en toda la región. En Central Park, se registró un récord diario de 500 mm de nieve en 24 horas, sin contar la acumulación total de la tormenta.

Además, el domingo anterior ya había caído 8,8 pulgadas, sumando un total estacional de 107 cm, casi el doble del promedio histórico de 57 cm para estas fechas, de acuerdo con FOX 5 NY.

En el área triestatal, varias comunidades superaron las 20 pulgadas de nieve, dejando caminos cubiertos y árboles con acumulaciones intensas que dificultan la movilidad y generan riesgos de accidentes, mientras que las cuadrillas de recolección de nieve continúan trabajando.

Pronóstico de clima en Estados Unidos para los próximos días

Se espera que la región permanezca mayormente seca hasta el martes, aunque algunas zonas, como el condado de Sullivan, podrían registrar nevadas por efecto lago.

La siguiente ronda de nieve comenzará después de la medianoche y continuará hasta la mañana del miércoles, afectando principalmente los desplazamientos matutino.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir, mantenerse informados sobre cierres y retrasos, y permitir que los equipos de quitanieves operen de manera segura.

Tormenta invernal paraliza aeropuertos de Nueva York