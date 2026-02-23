¿Varado en México? Qué hacer para volver a EUA tras la muerte de “El Mencho”

El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia de seguridad dirigida a ciudadanos estadounidenses que permanecen en México, luego de una escalada de hechos violentos registrada en distintos estados del país tras la muerte de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes .

La alerta señala que personas provenientes de Estados Unidos deben permanecer resguardadas en hoteles o domicilios, evitar desplazamientos innecesarios y extremar precauciones en regiones con alta afluencia turística como Jalisco, Baja California y Quintana Roo.

Aunque las terminales aéreas continúan abiertas, se han presentado interrupciones parciales en vuelos nacionales e internacionales, especialmente en ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta, donde además se suspendieron servicios de transporte terrestre debido a bloqueos y operativos de seguridad.

La situación de emergencia se registra luego de que “El Mencho” fuera sido dado de baja durante un operativo federal el domingo. Tras la noticia se han registrado narcobloqueos en Jalisco y otras zonas del país, con reportes de hechos violentos tras la acción de las fuerzas de seguridad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué deben hacer los ciudadanos de Estados Unidos varados en México por la violencia?

De acuerdo con las directrices emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la prioridad para los ciudadanos estadounidenses es reducir la exposición a situaciones de riesgo mientras se normalizan las condiciones de seguridad.

Las autoridades recomiendan no acercarse a zonas con presencia policial o militar, evitar concentraciones de personas y mantenerse atentos al entorno inmediato, ya que los incidentes pueden registrarse de forma repentina y sin aviso previo.

The U.S. Mission to Mexico has no higher priority than the safety and security of U.S. citizens. If you are an American in Mexico who needs consular assistance, you can call the Department of State’s Bureau of Consular Affairs at +1-202-501-4444 from outside the United States or… pic.twitter.com/mKJ2CpwZc2 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 23, 2026

También se subraya la importancia de informarse únicamente a través de medios locales confiables y comunicados oficiales, seguir indicaciones de las autoridades mexicanas y contactar al número de emergencias 911 si se presenta una situación que ponga en peligro la integridad personal.

Lea también: “El Mencho” abatido en México: Conoce la vez en la que fue capturado anteriormente por Estados Unidos

¿Cómo solicitar apoyo para regresar a Estados Unidos desde México?

El gobierno estadounidense activó canales de asistencia consular con el fin de orientar a sus ciudadanos ante cancelaciones de vuelos, restricciones de movilidad o emergencias.

Los ciudadanos que llamen desde Estados Unidos o Canadá pueden comunicarse al 1-888-407-4747, mientras que quienes se encuentren fuera del país, incluido México, deben marcar el +1 202-501-4444 para recibir apoyo directo.

Las autoridades insisten en que no se debe intentar viajar por cuenta propia en medio de bloqueos o disturbios, y que las personas deben permanecer en resguardo hasta recibir instrucciones oficiales es la medida más segura para quienes buscan regresar a territorio estadounidense.

Llega ambulancia forense a la FEMDO aparentemente con los restos de “El Mencho”