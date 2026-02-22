Nueva York entra en alerta máxima por una peligrosa condición climática

Nueva York se prepara para un golpe invernal que apunta a ser muy complicado para los habitantes y se emitió una alerta de ventisca que encendió las alarmas por una condición climática que podría paralizar calles y afectar servicios básicos en la ciudad.

Autoridades y meteorólogos advierten que el peligro no es solo la nieve acumulada, sino la combinación de viento intenso, visibilidad casi nula y riesgos combinados, desde accidentes hasta posibles apagones.

La advertencia es histórica por lo esporádica que es. Se trata de la primera alerta de este tipo emitida para la ciudad en siete años, un dato que por sí solo retrata la seriedad del evento. En el noreste del país, millones están bajo avisos invernales y para la región de Nueva York se anticipan horas críticas con nevadas que se intensificarían con fuerza durante la noche.

De qué trata la alerta de condición climática en Nueva York

La alerta la activa el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) cuando los pronósticos y el monitoreo meteorológico apuntan a que se cumplirán ciertos criterios durante un periodo determinado, por lo que funciona como un “semáforo en rojo” para tomar decisiones antes de que el peor tramo llegue. En esta ocasión, el llamado oficial ha incluido la recomendación de restringir los desplazamientos de las personas solo a emergencias, precisamente porque el mayor riesgo se concentra cuando se está fuera de casa movilizándose.

Una “advertencia de ventisca” no se emite por cualquier nevada, es una señal de que se esperan condiciones invernales muy extremas, incluyendo nieve y viento que reducen drásticamente la visibilidad.

El NWS define esta alerta como una que prevé vientos sostenidos o ráfagas frecuentes de al menos 35 mph, junto con nieve a menos de ¼ de milla por tres horas o más.

Por ende, no se trata simplemente de una fuerte nevada, implica una condición climática que puede convertir un trayecto corto en un riesgo real por desorientación, choques, autos varados y exposición al frío. Además, el propio NWS y reportes locales han advertido que el viento sostenido y la nieve pueden provocar apagones, bloqueos de carreteras y un peligro extra para quienes permanezcan al aire libre.

Precauciones en Nueva York ante condición climática

El mensaje es el de evitar lo más posible estar fuera de casa; evitar manejar salvo que sea indispensable y planear un estilo de vida momentáneo que esté fundamentado en quedarse en casa.

Si no se puede evitar salir, las recomendaciones de seguridad invernal apuntan a revisar que el vehículo esté en óptimas condiciones, reducir velocidad y aumentar la distancia con los demás conductores. Además, resulta vital llevar gasolina suficiente y un kit de emergencia.

En casa, hay que estar preparado para impactos como una ventisca que cause caídas de ramas, fallas en el tendido eléctrico y complicaciones por hielo o acumulación rápida de nieve. En ese orden de ideas, se debe mantener cargados los teléfonos y baterías externas, tener linternas a mano y contar con las medicinas básicas y necesarias para un eventual periodo largo dentro de casa.